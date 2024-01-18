Руководитель Coursera рассказал об успешном сотрудничестве с Министерством науки РК

Образование
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На Всемирном экономическом форуме генеральный директор Coursera Джефф Маджонкальда остановился на достижениях Казахстана в образовательной платформе Coursera, передает Kazpravda.kz

В Давосе проходит 54-е ежегодное заседание Всемирного экономического форума. В мероприятии также принимают участие более 60 глав государств и правительств, около 300 министров и других политических лидеров.

На дискуссии «The Race to Reskill» обсуждались такие темы, как влияние генеративного искусственного интеллекта, цифровой трансформации на рабочие места, навыки, которые понадобятся людям и учреждениям для процветания в современной экономике.

В своей речи генеральный директор Coursera рассказал о Казахстане как об успешном примере институционального сотрудничества между правительством и бизнесом, поделился успехами партнерства с Министерством науки и высшего образования РК.

«Мы видим сотрудничество между правительством и бизнесом, правительством и вузами, где мы работаем с Казахстаном и Министерством высшего образования и науки РК. Правительство не против системы кредитования, но фактически спонсирует путем выделения субсидий на отраслевые лицензионные сертификаты, предоставив 1000 лицензий для 25 различных государственных и частных программам образования. Таким образом, спонсируется пилотный запуск программы для того, чтобы университеты не сталкивались с финансовым барьером, дабы начать видеть возможности, которые могут внести изменения в учебные программы, доступные студентам», - отметил Д. Маджонкальда.

Сейчас из 25 региональных вузов 47 248 студентов прошли 70 112 курсов на платформе Coursera и получили сертификаты. В частности, 27 тыс. курсов прошли на казахском языке, 2600 курсов - на английском языке, около 1300 курсов - на русском языке. Выбранные курсы охватывают области IT, предпринимательства, физики и бизнеса. На сегодня более 4000 лучших курсов Coursera переведены на казахский язык.

Напомним, в сентябре 2022 года в целях развития сотрудничества и расширения доступа казахстанских граждан к курсам ведущих зарубежных профессоров был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и компанией Coursera.

#Образование #университет #форум #Coursera #Давос

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