Руководитель пресс-службы карагандинского ФК "Шахтер" осужден на шесть лет за разбой
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил к шести годам заключения экс-руководителя пресс-службы футбольного клуба "Шахтер" Мансура Калиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Интерфакс-Казахстан.
"В ходе досудебного расследования и судебным следствием установлено, что Мансур Калиев и четверо его сообщников ночами совершали разбойные нападения с применением муляжа пистолета", – сообщили в канцелярии суда.
Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Четверо его сообщников получили от 4 до 6 лет лишения свободы.
Восемь разбойных нападений с участием этой преступной группы оставались долгое время нераскрытыми, но в ноябре прошлого года участники ОПГ были задержаны при совершении девятого разбоя на букмекерскую контору.