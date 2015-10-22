Происшествия
Руководитель пресс-службы карагандинского ФК "Шахтер" осужден на шесть лет за разбой
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил к шести годам заключения экс-руководителя пресс-службы футбольного клуба "Шахтер" Мансура Калиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Интерфакс-Казахстан.

"В ходе досудебного расследования и судебным следствием установлено, что Мансур Калиев и четверо его сообщников ночами совершали разбойные нападения с применением муляжа пистолета", – сообщили в канцелярии суда.

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима. Четверо его сообщников получили от 4 до 6 лет лишения свободы.

Восемь разбойных нападений с участием этой преступной группы оставались долгое время нераскрытыми, но в ноябре прошлого года участники ОПГ были задержаны при совершении девятого разбоя на букмекерскую контору.

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