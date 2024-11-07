Руководитель ЦСКА Казахстана занял второе место на чемпионате мира по дзюдо в США

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В США на чемпионате мира по дзюдо среди мастеров председатель Спортивного комитета Министерства обороны – начальник Центрального спортивного клуба армии полковник Арман Абеуов завоевал «серебро»

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В турнире Las Vegas World Championships veterans 2024 выступили  более тысячи борцов из 67 стран. Состязания проходили по семи весовым и возрастным категориям старше 35 лет и выше.

– В подобных состязаниях участвую не впервые. Доволен своим выступлением. Мои соперники по категории были потрясающими. Большое спасибо родным, друзьям и коллегам за поддержку. Важный мотив моего участия в подобных соревнованиях – быть примером для военнослужащих и молодого поколения армейских спортсменов, – сказал полковник Арман Абеуов.

Полковник Арман Абеуов выступил в весовой категории свыше 100 кг. На пути к финалу он победил спортсменов из Бразилии, Португалии, США и Канады. В решающей схватке небольшое преимущество оказалось у прошлогоднего чемпиона мира из Бразилии Рекардо Ферреиро, завоевавшего «золото».

Достижение председателя спорткомитета и наставника армейских спортсменов полковника Армана Абеуова, пожалуй, – лучший пример для личного состава ЦСКА. Коллектив клуба искренне поздравляет его с успешным выступлением и желает дальнейших побед.

#США #дзюдо

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