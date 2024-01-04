Руководителей финпирамиды «Свой дом» осудили в Шымкенте

Они осуждены к 3 годам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Фото: пресс-служба АФМ

Как сообщается, в ходе расследования установлена схема привлечения средств, где обогащение одних участников происходит за счет взносов других. Организаторы финансовой пирамиды обещали вкладчикам 40% выгоды от внесенной суммы.

«По уголовному делу признаны подозреваемыми двое лиц, сумма причиненного ущерба вкладчикам составляет 49 млн тенге. По приговору суда граждане признаны виновными и осуждены к 3 годам лишения свободы. Предупреждаем, что за создание финансовой пирамиды предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества», — проинформировали в ведомстве.

В агентстве напомнили, что о фактах экономических правонарушений гражданам предлагают сообщить в телеграм-бот АФМ Insider. Проверить компанию на наличие признаков финпирамид возможно посредством телеграм-бота Baiqa, piramida!