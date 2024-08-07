Руководителей военизированной железнодорожной охраны осудили за хищение 159 млн тенге

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По данным главной транспортной прокуратуры, 29 июля вступил в законную силу обвинительный приговор межрайонного суда по уголовным делам г. Астаны в отношении генерального директора ТОО «Военизированная железнодорожная охрана» Наханова Б., его заместителя Мукатаевой А. и главного менеджера ТОО Сидикова Р. за хищение денег в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства обвинением было доказано, что подсудимые совершили хищение вверенных им денежных средств в сумме свыше 159 млн тенге, путем заключения с аффилированными компаниями договоров по приобретению и монтажу оборудования видеонаблюдения для железнодорожных станций.

Однако оборудование было поставлено не в полном объеме, не соответствовало техническим спецификациям или было неисправным. Роль Сидикова заключалась в поиске подконтрольных предпринимателей и самостоятельной установке систем видеонаблюдения. Наханов и Мукатаева подписали акты приемки и производили оплату подрядчикам, несмотря на очевидные нарушения.

«Осужденных приговорили к различным срокам лишения свободы от 7 до 8 лет с пожизненным лишением права работать на государственной службе», – говорится в официальном сообщении.

Суд также взыскал с осужденных причиненный ущерб.