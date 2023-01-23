Руководство "Балхаш жылу" подозревают в хищении более 270 млн тенге

Агентство Казахстана по противодействию коррупции выявило коррупцию в сфере теплоснабжения городов Алматы и Балхаша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Ранее сообщалось о задержании генерального директора ТОО «Алматинские тепловые сети» Куаныша Бейсенбинова.

«Генеральный директор и другие сотрудники ТОО «Алматинские тепловые сети» (АлТС) подозреваются в получении взятки в 16 млн тенге (статья 366 УК РК).

Бывший заместитель директора и главный бухгалтер ТОО «Балхаш жылу» подозреваются в совершении хищения свыше 272 млн тенге путем излишнего начисления заработной платы на свои карточные счета (статья 189 УК РК). При этом у товарищества имелись задолженности перед поставщиками на сумму свыше 1,5 млрд тенге», – проинформировали в Антикоре.

По обоим фактам в связи с полным признанием вины подозреваемыми мера пресечения в виде содержания под стражей не применялась.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

«Антикоррупционная служба в рамках реализации Карты коррупционных рисков продолжает выявлять наиболее проблемные и подверженные коррупции сферы. Теплоснабжение является одной из острых социальных проблем в регионах страны», – озвучили выводы в ведомстве.