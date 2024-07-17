Международные учения «Бірлестік - 2024» завершились в Мангистау

Совместные маневры проводились на учебном полигоне «Оймаша», на мысе Токмак Каракиянского района и в казахстанской акватории Каспийского моря. В них были задействованы 4 000 военнослужащих, до 700 единиц вооружения и военной техники

Фото: пресс-служба МО РК

В Мангистауской области состоялась торжественная церемония закрытия оперативно-тактического командно-штабного учения «Бірлестік-2024». В ней приняли участие главы делегаций Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и воинские контингенты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК

Мероприятие прошло сразу после розыгрыша практических действий в казахстанском секторе Каспийского моря на мысе Токмак. На этот участок суши по замыслу учения переместились, получив значительные потери, остатки групп боевиков. Подразделения объединенной группировки войск провели разведку, противоминное обеспечение, блокирование промежуточной базы и уничтожение боевиков на суше и в море.

В операции были задействованы военно-морской и воздушный десанты, штурмовой эшелон, мобильная-огневая группа, действия которых поддержали огнем ракетно-артиллерийские корабли, артиллерия, армейская и фронтовая авиация.

В ходе церемонии выступили: министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков, министры обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, Кыргызстана – генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, Узбекистана – генерал-лейтенант Баходир Курбанов и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Саидасрор Саид Абдуллозода. Поблагодарив организаторов учения, главы делегаций отметили высокий уровень его подготовки и выразили уверенность в том, что оно послужит укреплению боеготовности вооруженных сил стран-участниц к отражению актов возможной агрессии.

По итогам учения приказами министров обороны стран-участниц ряд военнослужащих был награжден медалью за вклад в развитие международного сотрудничества и памятными сувенирами. Мероприятие завершилось прохождением торжественным маршем колонн воинских контингентов.