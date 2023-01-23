Задержан гендиректор "Алматинских тепловых сетей"

В Агентстве Казахстана по противодействию коррупции подтвердили информацию о задержании генерального директора ТОО «Алматинские тепловые сети» Куаныша Бейсенбинова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: Kazpravda.kz

В пресс-службе Антикора обещали предоставить подробную информацию позже.

Между тем в СМИ утверждалось, что Куаныш Бейсенбинов подозревается в получении взятки в 16 млн тенге от поставщика ТОО «Спецкоммун» за покровительство и подписание акта выполненных работ по госзакупкам реконструкции тепловых сетей в Алматы.

Куаныш Бейсенбинов стал руководителем ТОО «Алматинские тепловые сети» в 2018 году.