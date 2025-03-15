Руководство миссии ООН впечатлено профессионализмом казахстанских военных

Миротворцы из РК находятся на Голанских высотах в составе миссии Организации Объединенных Наций, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Начальник оперативного отдела миссии Сил Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением Микаель Финч из Австралии сообщил, что взаимодействует с казахстанской ротой с июля.

«Я впечатлен профессионализмом казахстанских военных, и мне импонирует преданность долгу и готовность казахстанских миротворцев участвовать в миссиях, в том числе в мобильном патрулировании подконтрольной территории, разминировании неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов», - отметил Финч.

В свою очередь, майор Дэйви Бирнс из службы связи штаб-квартиры Группы наблюдения за Голанскими высотами за 8 месяцев совместной работы сдружился с военнослужащими из Казахстанской роты резерва командующего.

Казахстанцы, по его словам, были настолько компетентны, что сразу же взяли на себя ответственность на высоком профессиональном уровне. К тому же, казахстанские военные очень спортивны, они занимаются практически всеми видами спорта. С другой стороны, были реальные инциденты в дни кризиса в первых числах декабря, и тогда ему довелось увидеть казахстанцев в деле.

А, еще Дэйви Бирнсу повезло насладиться казахской кухней.

Напомним, казахстанские военнослужащие находятся на Голанских высотах в составе миссии «Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением».

Казахстанский миротворческий контингент, состоящий из 139 военнослужащих, несет службу на базе Фауар, выполняя важные задачи по обеспечению режима прекращения огня.