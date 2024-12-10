Руководство предприятия наказали за задержку зарплаты в области Абай

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Недобросовестных руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Жарминского района было установлено, что в предприятии «Жарма-Су» 106 работников на протяжении двух месяцев не получали заработную плату. Сумма задолженности превысила 22 млн тенге.

«Принятыми прокуратурой мерами задолженность погашена в полном объеме, права работников восстановлены, а руководство предприятия привлечено к дисциплинарной ответственности», – уточнили в надзорном органе. 

Там же напомнили работодателям о необходимости неукоснительного соблюдения трудового законодательства РК.

#область Абай #прокуратура #работники #долги #предприятие #зарплаты

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