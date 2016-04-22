Румынию исключили из Евровидения 2016

Румынию исключили из списка участников "Евровидения" по финансовым причинам, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на korrespondent.net
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В заявлении комитета EBU сказано, что Румыния лишается права участия в конкурсе в 2016 году, а также теряет доступ к другим услугам ЕВС, включая обмен новостями и право трансляции спортивных мероприятий.
"Работа с румынским общественным телеканалом TVR была приостановлена после того, как оно не смогло в установленный срок оплатить штраф в 16 миллионов швейцарских франков", – поясняется в информации.
"Конечно, это очень печально как для артиста, выбранного представлять Румынию, так и для наших коллег с телеканала TVR, которые тщательно готовились к выступлению на конкурсе в этом году, и не в последнюю очередь для зрителей Румынии и множества поклонников Евровидения в этой стране", – сказал исполнительный супервайзер конкурса Йон Ола Санд.