Политика , Кадровые назначения
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Распоряжением Главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Президента РК.
Другим распоряжением Главы государства Топаев Нурболат Еркебаевич освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны ВС РК.