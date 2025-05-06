По итогам переговоров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приняли Совместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Члены официальных делегаций обменялись следующими документами:

1. Меморандум о сотрудничестве в области технологий, инноваций и цифровой трансформации между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам;

2. Меморандум о сотрудничестве в области культуры между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;

3. Меморандум о сотрудничестве в области спорта между Министерством туризма и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам на 2025-2027 годы;

4. Программа сотрудничества в сфере органов юстиции на 2025-2027 годы между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Социалистической Республики Вьетнам;

5. Меморандум об установлении побратимских отношений между Акиматом Кызылординской области и провинцией Хынг Йен;

6. Акт о подтверждении закрытия сделки по купле-продажи акций АО Qazaq Air между АО «Самрук-Қазына» и Sovico Group;

7. Соглашение по сотрудничеству в сфере геологоразведки между АО НК «КазМунайГаз» и Petrovietnam Exploration Production;

8. Соглашение о сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Вьетнамским информационным агентством.