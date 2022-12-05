Ряд изменений планируют внести в процедуры приема кандасов

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Министерство труда и социальной защиты населения предлагает ряд нововведений в процедуры приема кандасов. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, сообщает Kazpravda.kz.

По ее словам, будет разработана карта «Атамекен» для использования потенциала этнических казахов, проживающих за рубежом.

«В этих целях будет введена карта «Атамекен», которая будет выдаваться этническим казахам, профессионалам высокого уровня или реализовавшим успешные бизнес-кейсы в своих странах проживания и желающим масштабировать их в Казахстане. Эти граждане будут иметь возможность оформления льготной визы до 10 лет и вести свой бизнес проживая в Казахстане», – сказала министр.

При этом, добавила она, будет пересмотрен механизм приема кандасов.

«Предлагается кардинально реформировать политику их переселения с учетом демографических и экономических тенденций, с дополнительным стимулированием их переселения в регионы расселения уже на первоначальном этапе приеме документов», – пояснила Дуйсенова.