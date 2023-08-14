Ряд послов назначил президент РК

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении ряда чрезвычайных и полномочных послов Республики Казахстан в иностранных государствах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Чрезвычайный и полномочный посол РК в Федеративной Демократической Республике Эфиопия Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Кения по совместительству.

Абдрахманов Аскар Сауытбекулы назначен постоянным представителем РК при Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и других международных организациях в Париже (Французская Республика).