Ряд сотрудников полиции осудили за коррупцию в Казахстане

В мае осужден ряд руководителей органов внутренних дел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Так, в суде Усть-Каменогорска огласили приговор в отношении начальника отдела административной полиции городского управления Тернопольского А.А. и других лиц по фактам взяточничества.

Он на системной основе получал взятки в сумме от 20 до 50 тыс. тенге за незаконную выдачу автомобилей со специализированных стоянок.

По приговору суда ему наложен штраф с лишением специального звания «подполковник полиции».

Вместе с тем за посредничество во взяточничестве осуждены командир взвода батальона патрульной полиции УП г.Усть-Каменогорск Байтанбалиев Р.А. и инспектор УАП ДП ВКО Еренбаков М.Б., а также за пособничество – начальник караула пожарной части №5 Биекенов Д.Т.

Общая сумма штрафов составила более 22 млн тенге. По закону, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

В Астане 5 лет условно получил начальник отдела дознания УП района Есиль столицы Жуманов Е. Он признан виновным за заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности обвиняемого в совершении тяжкого преступления и фальсификации доказательств.

Приговоры по указанным делам вступили в законную силу.

В Антикоре привели еще 2 судебных кейса. В Актюбинской области к 5,5 годам лишения свободы осудили замначальника отдела полиции Мартукского района Ергалиева А.М. Он признан виновным в превышении должностных полномочий путем незаконной передачи в частную собственность вещественных доказательств (более 612 тыс. пачек сигарет). Ущерб государству оценивается в более чем 243 млн тенге.

В Актау к 3,5 годам лишения свободы приговорен замначальника управления миграционной службы областного департамента полиции Калмурзаев Ш., получивший 3 млн тенге от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории страны.

Все осужденные лица лишены специальных званий и права занимать должности на госслужбе.

По этим случаям приговоры еще не вступили в законную силу.