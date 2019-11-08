Ряд сотрудников уголовно-исполнительной системы заподозрили в коррупции
Айдана Демесинова
Антикоррупционной службой совместно с собственной безопасностью КУИС МВД РК в ряде регионов страны начаты досудебные расследования в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы по подозрению в совершении коррупционных преступлений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.
Так, в Акмолинской области проверяется выявленный следственным путем факт получения заместителем начальника по режимно-оперативной работе Учреждения ЕЦ-166/18, майором юстиции взятки в сумме 400 тысяч тенге от гражданина путем перечисления на электронный кошелек "Qiwi", за общее покровительство и создание осужденному благоприятных условий содержания.
В Караганде совместно с руководством ДУИС области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличен контролер Учреждения АК-159/1.
Он подозревается в превышении должностными полномочиями, выразившимся в передаче осужденному марихуаны и сотового телефона, за денежное вознаграждение в сумме 20 тысяч тенге.
Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось, в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке.