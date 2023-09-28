Ряд вопросов обсудил совет директоров холдинга "Байтерек"

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: пресс-служба правительства РК

Участники обсудили вопросы финансирования проектов обрабатывающей промышленности, транспортной и коммунальной инфраструктуры и утвердили отчет по рискам холдинга за II квартал 2023 года. Он включает в себя карту рисков, план по управлению ими, информацию о ключевых индикаторах и реализованных рисках, а также сведения о финансовых рисках в разрезе холдинга и его дочерних организаций.

Кроме того, были утверждены отчет службы внутреннего аудита за II квартал этого года и скорректированный план мероприятий на 2019-2023 годы, а также рассмотрен ряд актуальных вопросов деятельности холдинга.

На предыдущем заседании совета директоров холдинга премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов.

Напомним, 1 сентября во время выступления с посланием народу РК «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил трансформировать «Байтерек».

«Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности производств и категориям бизнеса. Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию холдинга «Байтерек» и его масштабную цифровизацию", - сказал президент.

#Смаилов #совет #премьер #Байтерек #холдинг #директоров

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