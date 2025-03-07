Ряду казахстанок присуждены государственные награды

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга наградить:

орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы

Абуеву Анаргуль Аманжоловну – начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям

Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну – старшего инспектора Службы государственной охраны

Ахметову Айман Рахмеджановну – старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности

Канкину Куралай Темирболатовну – старшего помощника Генерального прокурора

Мусатаеву Балжан Толеужановну – командира взвода войсковой части 44013 Министерства обороны;

орденом «Парасат»

Абильдину Каракат Тулкубаевну – генерального директора школы-студии «Қарақат», город Астана

Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы – депутата Сената Парламента

Құспан Айгүл Сайфоллақызы – депутата Мажилиса Парламента

Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну – певицу-артистку КГКП «Государственная филармония имени А. Кашаубаева» Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;

орденом «Құрмет»

Абдраимову Тлеукуль Шаимовну – инженера производственного участка «Шу» Жамбылского филиала РГП «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации

Абенову Кульпаш Кайроллаевну – привлекаемого оценщика РГП «Национальный центр аккредитации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции

Абиеву Раису Леонидовну – руководителя КХ «Абиев А.А.», область Жетісу

Агибаеву Раису Мухамедиевну – председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны

Азимкулову Адилет Срадиновну – ветерана труда, Туркестанская область

Айтбаеву Шолпан Сашкеновну – ветерана труда, город Астана

Гияги Розу Римовну – диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Шымкентское отделение магистрального пути», Туркестанская область

Егизбаеву Сауле Абуталиповну – учителя КГУ «Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей»), Кызылординская область

Елеуову Каракоз Тимирбековну – ветерана труда, город Алматы

Земляную Людмилу Дмитриевну – директора ТОО «Жер су», Восточно-Казахстанская область

Канапину Гульнару Бекежановну – аппаратчика-гидрометаллурга АО «Алюминий Казахстана», Павлодарская область

Капенову Гульмиру Амангельдиевну – руководителя ТОО «BESTKZ.KST», город Костанай

Караеву Бибигул Атшыбаевну – учителя КГУ «Общеобразовательная школа № 14» отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области

Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну – генерального директора ТОО «Центр развития цифровой экономики»

Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну – директора ГККП «Хромтауский горно-технический высший колледж», Актюбинская область

Одинцову Маргариту Владимировну – судью Верховного Суда

Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну – вице-провоста АОО «Назарбаев университет», город Астана

Умбеталину Марал Абдрашовну – врача ГККП «Городская инфекционная больница», город Шымкент

Хамитову Алмагуль Мажитовну – директора АО «Желаевский комбинат хлебопродуктов», Западно-Казахстанская область

Хорошаш Галию Насибулловну – врача РГП «Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан»;

орденом «Еңбек Даңқы» III степени

Камбарову Баянкул Кожабергеновну – электросварщика ПО «Жезказганцветмет» имени К. Сатпаева» – филиала ТОО «Корпорация Казахмыс»

Мадимарову Анар Серикбаевну – шихтовщика ТОО «Таразский металлургический завод», Жамбылская область

Нургалиеву Зинакул Абеновну – шихтовщика АО «Altyntau Kokshetau», город Кокшетау

Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну – машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО «Ақ Жайық-7», город Атырау

Сарсенову Ботагоз Габитовну – дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы» – «Павлодарское отделение магистральной сети»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Абельдинову Надежду Николаевну – офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы)

Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну – старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ»

Бакирову Карлыгаш Тастанбековну – врача ГКП «Городская поликлиника № 13», город Астана

Жамалиеву Алиму Аманжоловну – старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел

Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну – дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО «Кажсервис»

Игбаеву Меруерт Асылхановну – заместителя директора департамента Министерства иностранных дел

Кожамсеитову Макпал Камашовну – водителя троллейбуса ТОО «Алматыэлектротранс»

Молдыбаеву Гульшарат Токановну – оператора оперативно-диспетчерской службы АО «Астана-РЭК»

Русинову Ольгу Владимировну – начальника отдела АО «Казтелерадио», город Алматы

Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну – инспектора по качеству ТОО «Almaty turmystyq tehnika zavody», Алматинская область

Сарымсакову Айну Аблаевну – председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента

Табергенову Айгуль Олжабаевну – руководителя проекта «Ранняя поддержка» благотворительного фонда «Дара», город Астана

Турсинканбетову Еркежан Саятовну – заместителя генерального директора КФ «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», город Астана

Шек Наталью Анатольевну – главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;

медалью «Шапағат»

Алимбаеву Динару Тулегеновну – старшую медицинскую сестру КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды»

Ауренову Мадину Даулеткановну – председателя и основателя ОО «Центр реабилитации и коррекции DEMEY», Восточно-Казахстанская область

Васину Светлану Станиславовну – участницу музыкального дуэта «Moon-Ай», город Астана

Жакупову Жанару Бексултановну – руководителя ТОО «Научно-исследовательское агентство «New Decision Group», город Алматы

Михееву Елену Валериевну – участницу музыкального дуэта «Moon-Ай», город Астана

Орынбаеву Алтынай Романқызы – руководителя отдела КГУ «Центр обучения языкам Кызылординской области»

Уаисову Гульмарию Кажагалиевну – ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы»

Ахановой Бакытжан Омаргалиевне – директору КГКП «Детская музыкальная школа» отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері»

Укыбасовой Талшын Мухадесовне – старшему консультанту Корпоративного фонда «University medical centre», город Астана;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы»

Шелудько Ольге Николаевне – эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Министерства промышленности и строительства;

присвоить почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері»

Ермановой Майре Журатбековне – флотатору Жезказганских обогатительных фабрик № 1, 2, 3 филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО «Жезказганцветмет», город Жезказган.