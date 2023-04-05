Двое рыбаков погибли на Балхаше

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Тела двух мужчин были обнаружены в 2 км от берега, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

О пропаже на Балхаше мужчин стало известно 31 марта. Как утверждали заявители, двое жителей поселка Сарышаган Актогайского района выехали накануне на озеро на лодке и не вернулись домой.

Рыбаков искали спасательное подразделение города Приозерска, местные жители. Была обследована береговая полоса, проводились водолазные погружения.

«Примерно в 2 км от берега поисковая группа ДЧС обнаружила тела двух мужчин 1965 и 1988 годов рождения. Обстоятельства гибели выясняет полиция. Назначена судмедэкспертиза», – проинформировали в департаменте.  

 

#ДЧС #Карагандинская область #утопленники #озеро Балхаш

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