Двое рыбаков погибли на Балхаше

Тела двух мужчин были обнаружены в 2 км от берега, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

О пропаже на Балхаше мужчин стало известно 31 марта. Как утверждали заявители, двое жителей поселка Сарышаган Актогайского района выехали накануне на озеро на лодке и не вернулись домой.

Рыбаков искали спасательное подразделение города Приозерска, местные жители. Была обследована береговая полоса, проводились водолазные погружения.

«Примерно в 2 км от берега поисковая группа ДЧС обнаружила тела двух мужчин 1965 и 1988 годов рождения. Обстоятельства гибели выясняет полиция. Назначена судмедэкспертиза», – проинформировали в департаменте.