Рыбакина одолела Путинцеву в казахстанском четвертьфинале турнира в Мадриде

Теннис
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В тяжелейшем трехсетовом поединке Елена обыграла Юлию со счетом 4:6, 7:6, 7:5 и одержала 16-ю победу подряд на грунтовых трурнирах WTA, передает Kazpravda.kz

Фото: mutuamadridopen.com

Трехсетовый марафон между двумя казахстанскими теннисистками на турнире Mutua Madrid Open в столице Испании продолжался 2 часа 48 минут.

За это время Рыбакина подала 6 эйсов и допустила аж 8 двойных ошибок, что для нее не свойственно. 

Юлия Путинцева не совершила ни одной подачи навылет, и допустила 2 двойные ошибки.

В заключительном сете у Юлии был двойной матчбол 2:5 на подаче Елены, однако четвертая ракетка мира сумела выбраться из сложной ситуации, следом выиграть четыре гейма подряд и добыть итоговую победу.

«Это было действительно очень тяжело. Но я знала, что будет нелегко. Надеялась, что начну этот матч лучше… Это было нелегко – постоянно догонять, возвращаться в матч. При счёте 2:5 я уже оставила все эмоции и разочарование, просто продолжила играть. Тогда темп игры изменился. Юля начала немного злиться, некоторые её ошибки помогли мне. Но я просто продолжала бороться. Сейчас я счастлива», — сказала Рыбакина в послематчевом интервью.

В полуфинале Рыбакина сыграет с победительницей противостояния Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь), которая является действующим обладателем трофея турнира в Мадриде.

 

#турнир #Рыбакина #WTA #Путинцева

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