С 1 мая прогнозируется устойчивый спад уровня воды в СКО

Обстановка в области остается стабильно сложной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сергеевское водохранилище заполнено на 152%, перелив через гребень плотины составляет 2 метра 75 см. За предыдущие сутки уменьшился на 23 см.

«По территориям Шал акына, Габита Мусрепова, Есильского районов, и отчасти Кызылжарского, наблюдается устойчивый спад воды. В частности, на гидропосту села Покровка за сутки уровень воды снизился на 23 см, Новоникольское – на 2 см. Пик паводка сейчас проходит в Петропавловске, где отмечено повышение на 13 см за сутки. По прогнозам Казгидромета, пик паводка пройдет до конца недели, затем будет постепенный спад. То есть 1 мая прогнозируется устойчивый спад уровня воды по всей территории Северо-Казахстанской области», - сказал пресс-секретарь ДЧС СКО Евгений Журавлев на брифинге в СЦК.

В данный момент подтопленными остаются по области 3702 дома, вода ушла из 196 домов. Эвакуировано 14388 человек, из них 3596 детей. В пунктах временного размещения населения в данный момент пребывают 906 человек, из них 159 детей.

«Всю водооткачивающую технику планируем использовать, чтобы с подтопленных территорий, особенно это касается микрорайона Подгора, воду перекачать обратно в Есиль. Это достаточно долгий процесс, но мы приложим все силы», - сказал спикер.