С 15 декабря начнет действовать новое свидетельство ВНЖ для иностранцев в Китае

В мире
54

15 сентября в Пекине, Национальная иммиграционная администрация провела пресс-конференцию, на которой объявила о том, что с 15 декабря этого года она официально выпустит новую версию удостоверения личности постоянного проживания Китайской Народной Республики для иностранцев (далее именуемого "постоянный вид на жительство") и новое свидетельство постоянного вида на жительство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Синьхуа.

Фото www.news.cn

После активации новой версии постоянного вида на жительство текущая версия постоянного вида на жительство может дальше использоваться в течение срока действия, и владелец может своевременно подать заявление на получение новой версии постоянного вида на жительство в соответствии с личными потребностями.

Постоянный вид на жительство — это законный документ, удостоверяющий личность, выдаваемый Национальной иммиграционной администрацией иностранцам, имеющим на это право после того, как они одобрят свое постоянное проживание в Китае. Эта карта может быть использована отдельно в качестве документа, удостоверяющего личность, а владелец может использовать его в качестве юридического сертификата для случаев, когда требуется подтвердить личность, например, регистрация проживания, покупка билетов на автомобиль (корабль, самолет) и т.д., и ему не нужно будет предъявлять свой заграничный паспорт.

На основе сохранения основного стиля текущей версии в новую версию сертификата о постоянном проживании добавлены пятизвездочные элементы, отражающие национальный логотип, оптимизирован вид украшения макета, использованы более передовые технологии защиты от подделок и улучшены средства хранения информации о сертификатах и услуги по управлению приложениями. После активации новой версии постоянного вида на жительство владелец может использовать его в проездках, онлайн через интернет-платформу, что еще больше облегчит работу, учебу и жизнь владельца в Китае.

Представитель Национальной иммиграционной администрации сообщил, что использование новой версии постоянного вида на жительство является практической мерой для обеспечения высокого уровня открытости страны и повышения уровня информатизации услуг по управлению иностранцами, что способствует повышению качества и эффективности услуг по управлению иммиграцией, лучшему обслуживанию зарубежных талантов во время работы, учебы и проживания в Китае, а также реализации стратегии укрепления страны с помощью молодых талантов.  

На следующем этапе Национальная иммиграционная администрация будет работать с соответствующими департаментами над ускорением модернизации информационных систем, помещений и оборудования в смежных отраслях, расширением сферы применения и повышением удовлетворенности опытом.

#Китай #документ #иностранец #ВНЖ #свидетельство

Популярное

Все
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
В Семее выбрали самую красивую девушку
Долгие годы жили и не вникали
Его страстью был футбол
Нет границ – только препятствия
На поле встретились роботы
В объективе – животные
Маленькие шаги к большим целям
Неожиданная перспектива «Береке»
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Сколько лет Уральску?
Где инфраструктура для вдумчивого туриста?
Туризм: чем порадуем?
Акмолинец проведет остаток жизни в тюрьме за двойное убийство
Глобальный диалог на актуальную тему
Подготовка к выборам начинается
Казахстанцы могут сменить поликлинику на 2024 год
Бухгалтер детсада в Каркаралинске похитила 24 млн тенге, чтобы вылечить дочь-инвалида
Школьник повесился в Актобе
По пути предков
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Взгляд, жест, пируэт
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Число погибших при землетрясении в Марокко перевалило за 800
Число жертв землетрясения в Марокко превысило 600 человек
Алматинца Бекзата Тасымова объявили в розыск по подозрению в убийстве
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Два поезда столкнулись в Чехии, есть раненые
Принцесса Норвежская выходит замуж за шамана
Почти 3000 человек стали жертвами землетрясений в Марокко
Почти 7000 человек погибло при наводнениях в Ливии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]