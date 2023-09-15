С 15 декабря начнет действовать новое свидетельство ВНЖ для иностранцев в Китае

15 сентября в Пекине, Национальная иммиграционная администрация провела пресс-конференцию, на которой объявила о том, что с 15 декабря этого года она официально выпустит новую версию удостоверения личности постоянного проживания Китайской Народной Республики для иностранцев (далее именуемого "постоянный вид на жительство") и новое свидетельство постоянного вида на жительство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство Синьхуа.
После активации новой версии постоянного вида на жительство текущая версия постоянного вида на жительство может дальше использоваться в течение срока действия, и владелец может своевременно подать заявление на получение новой версии постоянного вида на жительство в соответствии с личными потребностями.
Постоянный вид на жительство — это законный документ, удостоверяющий личность, выдаваемый Национальной иммиграционной администрацией иностранцам, имеющим на это право после того, как они одобрят свое постоянное проживание в Китае. Эта карта может быть использована отдельно в качестве документа, удостоверяющего личность, а владелец может использовать его в качестве юридического сертификата для случаев, когда требуется подтвердить личность, например, регистрация проживания, покупка билетов на автомобиль (корабль, самолет) и т.д., и ему не нужно будет предъявлять свой заграничный паспорт.
На основе сохранения основного стиля текущей версии в новую версию сертификата о постоянном проживании добавлены пятизвездочные элементы, отражающие национальный логотип, оптимизирован вид украшения макета, использованы более передовые технологии защиты от подделок и улучшены средства хранения информации о сертификатах и услуги по управлению приложениями. После активации новой версии постоянного вида на жительство владелец может использовать его в проездках, онлайн через интернет-платформу, что еще больше облегчит работу, учебу и жизнь владельца в Китае.
Представитель Национальной иммиграционной администрации сообщил, что использование новой версии постоянного вида на жительство является практической мерой для обеспечения высокого уровня открытости страны и повышения уровня информатизации услуг по управлению иностранцами, что способствует повышению качества и эффективности услуг по управлению иммиграцией, лучшему обслуживанию зарубежных талантов во время работы, учебы и проживания в Китае, а также реализации стратегии укрепления страны с помощью молодых талантов.
На следующем этапе Национальная иммиграционная администрация будет работать с соответствующими департаментами над ускорением модернизации информационных систем, помещений и оборудования в смежных отраслях, расширением сферы применения и повышением удовлетворенности опытом.