С "Байконура" запустили "Протон-М" с космическим аппаратом "Луч-5Х"
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Это четвертый пуск российских ракет космического назначения в 2023 году.
С 200-й площадки космодрома «Байконур» 13 марта в 02:12:59 по московскому времени (05:12:59 по времени Астаны) стартовала ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «Луч-5Х», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты, и выводит спутник на заданную орбиту.
«Это четвертый пуск российских ракет космического назначения в 2023 году. Для «Протона-М» данный полет стал 115-м, для «Бриза-М» — 107-м в истории», - сообщили представители «Роскосмоса».