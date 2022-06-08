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Правительство , Мажилис
С бесконечным "днем сурка" сравнил мажилисмен отчеты правительства об исполнении бюджета
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов в ходе обсуждения на пленарном заседании отчета Правительства об исполнении бюджета 2021 года отметил ежегодную проблему неэффективного планирования главного финансового документа страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Ежегодное обсуждение отчетов напоминает бесконечный «день сурка». Из года в год мы обсуждаем одни и те же проблемы, но ситуация не меняется», - сказал он.

Так, отметил депутат, продолжается практика неэффективного планирования.

«С 2009 года правительство перешло на трехлетнее планирование, но до сих пор так и не научилось планировать бюджет хотя бы на один год. Республиканский бюджет на 2021 год корректировался 9 раз, порядка 19% расходов подверглись пересмотру. Но даже при этом, неосвоенными остались 68,8 млрд тенге. В прошлом году вместо госпрограмм правительство разработало 10 национальных проектов, начата их реализация. Но ситуация с планированием не улучшилась. Откровенно говоря, госпрограммы и нацпроекты, как их не назови, не стали документами стратегического планирования», - отметил Жамалов.

Также, считает мажилисмен, правительство просто проедает резервы и накапливает долги.

«Всего лишь 50% расходов покрываются «чистыми доходами». Это значит, что половина бюджета финансируется за счет Нацфонда и займов. На сегодня активы Нацфонда составляют 52,5 млрд долларов США, а государственный долг превышает 47 млрд долларов. К этой сумме можно прибавить долг квазигоссектора - еще 40 млрд долларов. Итого - 87 млрд. долларов США. Баланс отрицательный. Правительство уже должно больше, чем накоплено в Нацфонде. В 2021 году лимит правительственного долга превышен на 470 млрд тенге. На обслуживание и погашение долга уже тратится 16,5% всех доходов бюджета. В то же время, 25 млрд тенге привлеченных займов остались неосвоенными», - констатировал Аманжан Жамалов, напомнив, что в прошлом году депутаты прописали ответственность первых руководителей госорганов за неэффективное планирование и использование внешних займов.

«Считаю, что пора уже использовать эту норму на практике», - добавил депутат.

Кроме того, Аманжан Жамалов отметил, что правительство ведет слабую работу по повышению доходов бюджета.

«Правительство расслаблено в отношении дополнительных источников доходов, поскольку всегда есть вариант взять деньги из Нацфонда или взять новый займ. По данным Министерства финансов, в 2021 году за счет налогового и таможенного администрирования, дополнительные поступления в бюджет составили в сумме 684 млрд тенге. Однако, аудитом эти данные подтверждены лишь на 55%. Напрашивается вопрос, а где результаты реализации проекта «Реформирование системы налогового администрирования», на который потрачено 3,9 млрд тенге? Ведь доля налоговых поступлений в ВВП не увеличилась. По итогам 2021 года она составила всего 16,2% ВВП, что ниже уровня 2017 года. Зато аудитом установлено, что исполнение плана доходов бюджета традиционно обеспечивается за счет авансовых платежей по КПН. Общая сумма авансовых платежей по КПН в 2021 году составила «космические» 2,5 трлн тенге», - продолжил депутат.

По его мнению, резерв правительства затыкает дыры в бюджете, в то время, как согласно Бюджетному кодексу, резерв правительства используется при ликвидации чрезвычайных ситуаций, устранения ситуаций, угрожающих стабильности страны, или непредвиденные затраты.

«В последние годы новой фишкой правительства стало использование резерва для исправления ошибок планирования. К примеру, в 2021 году резерв правительства был использован на реализацию «Дорожной карты бизнеса - 2025», на кредитование приоритетных проектов, на благоустройство территории культурных центров и жилых массивов. То есть, на текущие расходы, никак не связанные с чрезвычайными ситуациями. Они должны были быть запланированы в бюджете изначально. Считаю, что в Бюджетном кодексе необходимо закрепить лимит на общий объем резерва правительства на уровне 2% от объема поступлений, как это сделано для местных бюджетов», - заявил Аманжан Жамалов.

Еще одна проблема - бюджет становится основным кредитором экономики.

«Из-за высокой базовой ставки в 14%, которая сейчас выше, чем в России (там 11%), Правительство вынуждено осуществлять льготное финансирование и субсидирование бизнеса. Реализуются программы «Дорожная карта бизнеса - 2025», «Экономика простых вещей», «Енбек», льготное финансирование БРК, Фонда развития промышленности, Аграрной кредитной корпорации. Сотни миллиардов тенге выделяются каждый год. Десятки инструментов и продуктов. Но при этом нет единого учета этих инструментов, оценки их эффективности. Учитывая, что Нацбанк упорно не хочет снижать базовую ставку, льготное финансирование будет продолжаться еще долгие годы. Поэтому целесообразно интегрировать все меры финансовой поддержки бизнеса в одну программу, или нацпроект, чтобы обеспечить единство планирования, учета и мониторинга всех мер поддержки. Тем более, есть холдинг «Байтерек», который оперирует всеми этими мерами поддержки», - заключил мажилисмен.

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