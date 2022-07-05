С дипломом из колонии

Завершился учебный год в колониях области.

В торжественной обстановке колонистам вручили дипломы об окончании колледжей. Сто осужденных получили профессии, отбывая наказание.

Так, в женской колонии (учреждение ЕС-164⁄6) образовательные услуги предоставляют Петропавловский профессио­нальный колледж и Северо-Казахстанский частный колледж подготовки и сервиса. Еще в двух колониях налажено обучение по таким востребованным специальностям, как «каменщик», «облицовщик», «штукатур-маляр», «сварщик», «швея», «мастера строительных и отделочных работ», «парикмахер-модельер», «ландшафтный дизайнер».

Получив дипломы государственного образца, осужденные находят еще и работу. Например, осужденная Наталья В. прошла обучение по специальности «швея», а после освобож­дения открыла швейный цех в Петропавловске и трудоустроила еще 10 женщин, вышедших из колонии.

Самой старшей выпускницей стала осужденная за кражу 57-летняя Мария. Она тоже получила профессию швеи и теперь мечтает найти работу по специальности.