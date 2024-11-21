С экс-гендиректора АНПЗ взыскали 2 млрд тенге

В суде №2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-генерального директора ТОО «АНПЗ», обвиняемого в ненадлежащем исполнении своих полномочий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным суда, подсудимый, являясь лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не обеспечил исполнение требований закона и устава предприятия по эффективному функционированию систем и принятию решений по производственным вопросам.

Имея возможность принять меры по ремонту теплообменника в рамках гарантийных обязательств ТОО-подрядчика, он объявил тендер о закупе работ по ремонту. В результате на ремонт теплообменника было необоснованно выделено около 2 млрд тенге.

Согласно ч.1 ст.71 Уголовного кодекса, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

Указанные сроки привлечения к уголовной ответственности истекли. В связи с этим подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. При этом, с него в пользу государства взыскано в счет ущерба порядка 2 млрд тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.