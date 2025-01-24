С глаз долой – из списка вон

Проект документа появился на сайте областного акимата еще в первую рабочую неделю января. Название длинное: «О внесении изменений в постановление Восточно-Казахстанского областного акимата от 20 ноября 2023 года № 257 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения Восточно-Казахстанской области». Суть же в том, чтобы снять с ряда объектов статус охраняемого памятника и, соответственно, сбросить с государства все связанные с этим обязательства.

Проект постановления вызвал резонанс. Появились вопросы.

Во-первых, почему в перечне оказались, например, сгоревшее почти двадцать лет назад старинное здание усть-каменогорских мастерских и уничтоженная в прошлом году в Алтае советская скульптура? Зачем принимать решения по тому, чего нет? Но главное: кому пришло в голову обесценить место упокоения Евгения Михаэлиса – личности, сыгравшей большую роль в судьбе Абая и оставившей яркий след в истории Усть-Каменогорска?!

Немного о Евгении Петровиче Михаэлисе. В следующем году на востоке страны отметят его 185-летие. В круг его знакомых входили Чернышевский, Некрасов, Менделеев. В возрасте 22 лет он был отправлен в ссылку в Сибирь за участие в студенческой демонстрации. Считается, что именно Михаэлис стал прототипом Евгения Базарова в тургеневском романе «Отцы и дети».

В 1869 году политссыльному разрешили перебраться из сурового тобольского края в более мягкий по климату и цивилизованный Семипалатинск. Дружба Абая и Михаэлиса началась в городской библиотеке, где казахский поэт часто задерживался до ночи. Молодой человек стал настоящим другом, собеседником и одним из первых ценителей таланта Абая Кунанбаева. Когда акын на зиму останавливался в городе, все вечера он проводил в беседах с Михаэлисом. Сохранились слова Какитая Кунанбаева, племянника Абая, что дядя называл Михаэлиса человеком, познакомившим его с произ­ведениями русских писателей и открывшим глаза на мир.

В музее Семея хранится исторический некролог

Восток Казахстана стал второй родиной для Евгения Михаэлиса. Здесь он открыл залежи угля в Зайсанском районе, исследовал следы древних ледников на отрогах алтайских хребтов, описал перспективы судоходства на Иртыше, взялся за развитие пчеловодства, изобрел рамочный улей… В Усть-Каменогорске при активном участии Евгения Михаэлиса был заложен парк – сегодня прекрасный зеленый уголок им. Жамбыла Жабаева. Была открыта библиотека, построены церковно-приходское училище, начальная школа, Мариинская гимназия, Народный дом… На современной карте областного центра улица

Михаэлиса символически соединяется с широким проспектом Абая.

К сожалению, место, где в 1913 году похоронили замечательного человека, оказалось в заброшенном состоянии. Кого в этом винить? Исполнительную власть, равнодушие местных краеведов? Откровенно говоря, если бы речь шла о Семее, там такое даже представить невозможно. В Семее краеведческое общество «Прииртышье» делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы сохранить для потомков историю, старину, культуру. В Усть-Каменогорске историческое место формально значилось памятником истории, фактически многие годы было в забвении.

Устькаменогорцам о могиле Михаэлиса напомнил замечательный казахский писатель, основатель Дома Абая в Лондоне Роллан Сейсенбаев. В 2011 году литератор приехал в областной центр и с огромным трудом разыскал на Ушановском кладбище надгробную плиту. «Увидел покосившуюся чугунную оградку, калитку, в которую можно лишь протиснуться, засыпанную мусором плиту, – рассказывал писатель. – Запустение и забвение. Могилу друга и учителя своего великого предка ссыльного революционера-демократа Евгения Михаэлиса я искал давно. Хотелось воздать почести этому человеку, который очень много сделал и значил для Абая».

На каменном надгробии значились даты рождения и смерти, а также слова: «Евгений Михаэлис, ученый, краевед, друг и учитель поэта Абая».

На оградке была закреплена таб­личка с указанием, что могила является памятником истории и культуры местного значения. При этом никто за ней не ухаживал! Писатель призвал не просто привести захоронение в порядок, а установить скульптурную композицию – увековечить память об исторической личности. В областном акимате известного литератора не услышали. Как с горечью уточнил Роллан Шакенович, не захотели услышать.

Сейчас в областной исполнительной власти вообще решили применить тактику: «Нет объекта – нет проблемы». Как заявили в управлении культуры ВКО, надгробие утратило аутентичность: с плиты исчез портрет Михаэлиса, оно, мол, потеряло исторический облик. Под этим предлогом могилу предложено вывести из списка охраняемых памятников. Объект намерены снять с баланса города.

Состояние старейшего Ушановского кладбища в Усть-Каменогорске – отдельная тема. Деньги на уход за ним из бюджета идут и... уходят куда-то. Более неухоженный, заросший, замусоренный погост трудно найти. Общественники несколько раз устраивали на историческом захоронении субботник: убирали сорняки, выправляли покосившуюся оградку. В последний раз уборку проводили в октябре 2023-го. Тем не менее все понимают: разовые акции проблему не решат.

Предстоящий 185-летний юбилей Евгения Михаэлиса, наверное, мог бы стать отличным поводом, чтобы разработать проект, установить памятник и в целом придать достойный вид могиле большого друга Абая. Правда, для этого в областном управлении культуры должны работать не «холодные серд­ца», принимающие равнодушные решения, а как минимум знатоки истории и ценители культуры.