С кондиционерами и видеонаблюдением

Одна из 11 компаний-перевозчиков закупила новые автобусы, которые сразу же выехали на линию по маршруту № 69. На данном маршруте курсируют 13 автобусов, и половина из них старые, не отвечающие современным требованиям. При заключении договора на обслуживание маршрута компания брала на себя обязательство в текущем году полностью их заменить.

Стоимость одного автобуса Zhongtong, рассчитанного на 30 сидячих мест и общей вместимостью 77 человек, сос­тавляет 54 млн тенге. Салоны оснащены кондиционерами, что для жаркого климата особенно актуально. Безопасность поездки и защиту от вандалов гарантирует система видеонаблюдения, установленная в салоне. Отметим, что на 77 регулярных городских маршрутах перевозкой пассажиров ежедневно занимаются 915 автобусов, и только половина из них обеспечена системой видеонаблю­дения.