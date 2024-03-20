С кондиционерами и видеонаблюдением

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Любовь Доброта

В Шымкенте продолжают работу по усовершенствованию пассажирских перевозок общественным транспортом.

фото из архива "КП"

Одна из 11 компаний-перевозчиков закупила новые автобусы, которые сразу же выехали на линию по маршруту № 69. На данном маршруте курсируют 13 автобусов, и половина из них старые, не отвечающие современным требованиям. При заключении договора на обслуживание маршрута компания брала на себя обязательство в текущем году полностью их заменить.

Стоимость одного автобуса Zhongtong, рассчитанного на 30 сидячих мест и общей вместимостью 77 человек, сос­тавляет 54 млн тенге. Салоны оснащены кондиционерами, что для жаркого климата особенно актуально. Безопасность поездки и защиту от вандалов гарантирует система видеонаблюдения, установленная в салоне. Отметим, что на 77 регулярных городских маршрутах перевозкой пассажиров ежедневно занимаются 915 автобусов, и только половина из них обеспечена системой видеонаблю­дения.

#Шымкент #автобусы #общественный транспорт

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