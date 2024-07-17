С кораблями пустыни не пропадешь

Вот уже второй год 26-летний Сагын Жексен из Махамбетского района успешно разводит верблюдов и обеспечивает односельчан целебным шубатом. Специалисты отмечают, что этот напиток из верблюжьего молока продлевает жизнь и омолаживает организм.

– Земля у нас скудеет, особенно в засушливые годы. А верблюд неприхотлив – питается жантаком, жусаном. У нас есть корова, лошадь и овцы, но их содержание с каждым годом становится накладнее, стоимость кормов растет. Поэтому решил содержать верблюдов, – говорит Сагын.

В будущем начинающий предприниматель планирует расширить бизнес. А вот для Калыбека Жиенбаева это направление животноводства знакомо не первый год. Сегодня он руководит крестьянским хозяйством, где уже восемь лет занимается разведением коров, верблюдов, лошадей.

– Сейчас доход хозяйству приносят верблюдицы: продавая шубат, мы покрываем все свои расходы. Летом в день производится по пять надоев, в зимних условиях – только два. Корабли пустыни по сравнению с лошадьми более покладисты, не создают проблем. Единственные сложности возникают с новорож­денными верблюжатами – за ними нужен уход не хуже, чем за младенцем, – рассказывает Калыбек.

Жительница Исатайского райо­на Алия Куанышалиева так же не первый год руководит животноводческим хозяйством.

– Как известно, верблюжье молоко имеет целебные свойства. На примере собственной семьи могу сказать, что это действительно так – мы заметно оздоровились. Наши предки были умелыми скотоводами, они понимали, что скот обеспечивает человека всем необходимым. А еще пастьба – это физкультура на свежем воздухе. Бывает, в поисках скота я прохожу не один километр по степи, там, где и автомобилю не проехать, – говорит Алия.

Как рассказывает заведующий отделением Атырауского областного противотуберкулезного диспансера Серик Абишев, повышенная энергетическая ценность шубата, содержание в нем микроэлементов создают условия для прибавки в весе и развития восстановительных процессов в легких, нормализации состояния крови.

– Наблюдениями медиков установлено, что люди, населяющие отдельные районы Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, систематически пьющие шубат, менее подвержены туберкулезу. При его употреблении увеличиваются запасы энергетических веществ в печени, усиливается сопротивляемость организма, восстанавливаются нарушенные туберкулезом функции многих органов и систем, снижается действие токсинов, – отмечает Серик Абишев.

По мнению казахстанских экспертов по верблюдоводству, потенциал отрасли в Казахстане огромен, сейчас мы видим только верхушку айсберга в виде шубата, тогда как продукция верблюдоводства насчитывает десятки видов.

В целом развитие верблюдоводства решает и ряд экологических проблем, таких как адаптация к опустыниванию, нехватке питьевой воды и кормовой базы.

– Верблюдоводство обеспечивает активной жизнью пустынные и полупустынные регионы страны. Ведь чем больше выпасается верблюдов на естественных пастбищах, тем больше мы поддерживаем жизнь экосистемы и растительного покрова этих территорий. Другой вид животноводства обходится намного дороже. Верблюдоводство – самый устойчивый источник развития пустынных регионов страны. Однако, к сожалению, данному вопросу пока еще уделяется недостаточно внимания, – вынуж­дены констатировать эксперты.