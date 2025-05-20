А вы знаете, что настоящая медицинская сестра не только ставит уколы и капельницы? Она еще и выс­лушивает своих подопечных, с готовностью дарит им тепло свое­го сердца. Кулянда Алдангарова относится именно к этому числу людей в белых халатах.

Родилась Кулянда Аширбековна в 1941 году в селе Шокпут Омской области. Профессию выбрала, можно сказать, случайно. В 1957-м семья Алдангаровых переехала в село Мурунтал Павлодарской области. Однажды 16-летней Кулянде на глаза попалась газета, в которой было опубликовано объявление о краткосрочных медицинских курсах в поселке Майкаин. Не раздумывая девушка заявила отцу, что поедет учиться. Отец возражать не стал – дал благословение.

Окончив курсы, Кулянда Алдангарова два года проработала в больнице Экибастуза. Затем перевелась в один из совхозов Баянаульского района, где трудилась в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Работала она самоотверженно: принимала больных, ухаживала за ними, ставила уколы, давала лекарства. В 1965-м переехала в Целиноград, здесь и вышла замуж. Девушке необходимо было повышать квалификацию, и четыре года она училась в городском медицинском училище.

После рождения первой дочери Жумагуль семья переехала в совхоз имени Титова Жанадалинского района Тургайской области. Там Кулянда Аширбековна заведовала ФАПом. Ее медицинская практика тогда пополнилась множеством удивительных историй. В совхозе, к примеру, она приняла роды у женщины, которая даже не знала, что вынашивает тройню.

– Сначала родился один ребенок, следом – второй. Каждый по 3,5 килограмма. Думали, на этом все – и вдруг снова зовут. Оказывается, еще третий ребенок остался, я и его приняла. Все три мальчика родились крепкими и здоровыми, – вспоминает Кулянда Аширбековна.

Как-то раз к ней привели мальчика, которому в щеку вонзился рыболовный крючок. Медсестра провела рукой по его лицу – и крючок оказался у нее на ладони, не оставив ни следа крови.

– Просто рука у меня легкая! – улыбается Кулянда Алдангарова. – Бывало, поглажу по голове больного, и боль его отступает.

В работе ей помогали не только знания и практические навыки, но и интуиция. Однаж­ды, приняв в ауле роженицу, она словно почувствовала, что могут быть осложнения. Свое­временно направив женщину в районную больницу, она тем самым спасла ей жизнь.

В 1975 году Кулянда Алдангарова вместе с семьей вернулась в Целиноград, где работала медсестрой в отделении хирургии городской больницы, затем – в скорой помощи, психбольнице, позже – в инфекционном отделении.

Ночные дежурства, работа на ногах, забота о тяжелобольных – все это медсестра преодолевала без жалоб. Кулянда Аширбековна вышла на пенсию в 55 лет. Всего медицине она посвятила 35 лет.

– Я часто вспоминаю свой коллектив, мы дружили, ходили в гости друг другу. Вот, например, вторая городская больница в районе магазина «Колос». Там главврачом был Рубежанский – светлый человек, профессионал своего дела. Его уже нет с нами, а его сын Виталий продолжает дело отца, стал врачом, – рассказывает она.

Пятеро детей Алдангаровых выросли в атмосфере любви, заботы и уважения к труду. Отец часто бывал в командировках, мама – на работе, и дети сами хлопотали по дому: учились топить печь, носить воду, быть самостоятельными.

– Мама тщательно готовилась к работе: белый халат у нее всегда был чистым, отглаженным, накрахмаленным. И пациенты радовались, когда она выходила на смену, с ней было им спокойно и надежно. Мама часто брала ночные смены и работала даже по праздникам. Но, несмотря на такую нагрузку, она успевала готовить, стирать, собирать папу в дорогу, смотреть за детьми, – вспоминает дочь Тлеулес.

Надо сказать, что со своими детьми Кулянда Алдангарова была в меру строга. Она учила их быть сдержанными, с уважением относиться к старшим. Наверное, потому что сама всегда говорила по существу, была мудрой и справедливой.

– Помню, когда мы болели, она всегда была рядом, – делится дочь Камшат. – Делала нам уколы, ухаживала, и от ее заботы нам становилось легче. Да и соседи часто просили: кому укол, кому банки поставить.

– Мама с детства нас закаляла, – подхватывает другая дочь Бибигуль. – А еще она держала дом в чистоте и приучила нас к гигиене и здоровому образу жизни. Поэтому мы и сейчас болеем нечасто.

Сегодня, в свои 84 года, Кулянда Алдангарова активна, много читает, гуляет, заботится о младших внуках. И кстати, она совсем не отдалилась от профессии: продолжает ходить в родную больницу, дает советы молодым медсестрам, участвует в мероприятиях.

Как отмечают ее коллеги, Кулянда Аширбековна – человек редкой внутренней силы. Ее жизнь – пример для многих, кто решил связать свою жизнь с сестринским делом.

– О том, что выбрала профессию медсестры, не жалею, – говорит Кулянда Аширбековна. – Я очень любила свою работу. Да, были разные сложные ситуации, но я всегда все делала с душой. Поэтому и не чувствовала усталости, не было осложнений, да и пациенты были довольны и счастливы.

Сегодня ее родные, коллеги и друзья отмечают не только ее трудовые заслуги, но и умение поддержать и вселить надежду. Даже спустя столько лет Кулянда Алдангарова остается для многих символом настоящей медицины – той, что лечит не только тело, но и душу.