Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года Продкорпорация продала более 300 тысяч тонн зерна на сумму порядка 33 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Традиционно покупателями зерна стали птицеводческие и животноводческие хозяйства, а также перерабатывающие предприятия. Из всего объема проданного зерна 80 тысяч тонн реализовано на экспорт.

С начала года национальная компания заключила 11 экспортных контрактов на поставку пшеницы, ячменя и семян льна в Китай. Текущие запасы Продкорпорации позволяют увеличивать объемы торговли как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В настоящее время имеются резервы в 1,2 млн тонн зерна.

Продкорпорация планирует использовать средства, полученные от реализации объемов, для погашения процентов по займам и для ежегодного закупа зерна нового урожая. Это необходимо для освежения постоянно действующего резервного запаса зерна и фуражного фонда в необходимом объеме.