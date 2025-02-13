С начала года военнослужащие Десантно-штурмовых войск выполнили свыше 3000 прыжков с парашютом

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Прыжки с парашютом – важнейший элемент боевой подготовки десантников

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Только за последние два месяца с использованием самолетов С-295 военно-транспортной авиации и вертолетов Ми-17 армейской авиации казахстанские десантники совершили свыше 3000 прыжков с высоты 800 метров. Из них свыше 1500 военнослужащих выполнили прыжки впервые.

Среди «перворазников» восемь девушек 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. С совершением первого прыжка их поздравил командир бригады полковник Алмас Тулегенов.

– Только шагнув в небо, слившись с ним, преодолев свой страх, вы можете назвать себя десантниками. Горжусь нашими девушками, их смелостью и азартом, тем, с каким рвением они проходили наземную подготовку элементов прыжка и сдавали нормативы по теории и укладке купола, – отметил полковник А.Тулегенов, вручая девушкам благодарственные письма и цветы. 

Подготовка к прыжкам длилась две недели. Прежде всего, военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и составные части парашютной системы Д-6 серии 4, научились самостоятельно укладывать парашют для прыжка и правильно реагировать на внештатные ситуации, которые могут произойти в небе. Упражнения отрабатывались на тренажерах воздушно-десантных комплексов.

– Больше года служу в бригаде и долго готовилась к совершению прыжка с парашютом. Конечно, сначала было страшно, но опытные коллеги, за плечами которых не один десяток прыжков, подбадривали нас на борту и делились советами. А когда выпускающий дал команду «приготовиться к десантированию», все эмоции пропали и появился азарт, –поделилась впечатлениями старший специалист младший сержант Гульзаряма Абдришитова.

В тот же день с высоты от 1500 до 2000 метров с задержкой в 15-20 секунд совершила прыжки спортивно-парашютная команда Десантно-штурмовых войск, в которую входят 47 офицеров и военнослужащих по контракту.

Отметим, что успешное выполнение прыжковых заданий требует не только смелости и силы духа, но и четкого соблюдения всех правил и высокого мастерства.

#МО #парашют

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