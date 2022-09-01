С ностальгией и улыбкой

Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Совершивших вооруженное нападение задержали в Туркестанской области
Физики или лирики? Две школы не поделили здание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 августа
Бюджетный человейник дышит метаном, аммиаком и сероводородом
Какими будут размеры МРП, МЗП и пенсии в 2023 году
Дендрокарта есть, но ее... нет
Пожар уничтожил рынок в Жетысае
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Укреплять продовольственную безопасность в Казахстане следует комплексно: эксперт
Плохие дороги: причин не счесть
Более 38 млн тенге украли у предпринимателя и пенсионера работники Казпочты в ЗКО
Воры 12 часов просидели в заблокированной кабельной шахте в Нур-Султане
Ухаживать бы, а не прикрывать
Три сценария развития экономики Казахстана озвучил министр
Новые принципы и гарантии
Серьезные искажения в обменных курсах между нацвалютами стран ЕАЭС отметил Смаилов
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Экосистема инноваций
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане