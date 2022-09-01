С ностальгией и улыбкой

Проходила недавно мимо ярмарки товаров для школы. Там родители суматошно подбирают своим чадам ранцы, пеналы, сетуют на цены тетрадей. Дети же с воодушевлением рассматривают пестрые карандаши и ручки, щупают самые разные на вид, цвет, да и стоимость, рюкзаки.

Но внимание мое привлекла картина совершенно другая: у стола с дневниками стоял очень грустный мальчик. Он насупился, скрестил ручки на груди и, топая ножкой, говорил маме:

– Дома учись, в садике учись, на тренировки ходи, теперь еще и в школу! Я когда-нибудь вообще буду свободный? И портфель так тяжело носить… Не хочу в школу, она мне уже не нравится.

Мама же, сдерживая смех, пыталась объяснить протестующему малышу, что все не так плохо: школа – это еще и новые знакомства, захватывающие предметы и целое путешествие в мир знаний. И так это все «улыбнуло», что я по дороге домой вспоминала свою школу, свое «путешествие»…

А оно у меня, надо сказать, выдалось действительно замечательным.. Мы успевали не только учиться на «отлично», участвовать в олимпиадах и художественной самодеятельности, но даже проказничать. Помню, как уже в классе десятом разыграли нашу любимую учительницу казахского языка: залезли вдвоем с подругой в шкаф под ее столом, а когда Алия Маратовна открыла дверцу, чтобы достать мел – она увидела наши лица. Урок был почти сорван продолжительным смехом всей аудитории.

Смех был, нужно признать, неотъемлемым атрибутом многих занятий – по биологии, химии, истории Казахстана, праву. Наверное, поэтому предметы нам давались легко, а запоминалось все в позитивном ассоциативном ключе.

Еще школа мне подарила лучшую подругу, с которой мы неразлучны с восьмого класса. Помню нашу первую встречу. Дело было зимой. К нам в класс пришла новенькая, а рядом со мной как раз оказалось свободное место. «Ну что же, посадили и посадили», – подумалось мне, и я продолжила, не обращая на нее внимания, повторять урок.

Это потом, годы спустя, я поняла, что в тот момент от меня, мягко говоря, дружелюбием и не веяло. И Таня тогда подумала: «Никогда с такой задавакой я дружить не буду». Но, как говорится, никогда не говори «никогда». Однажды на уроке химии мы «поймали смешинку», причем такую «заразную», что дестабилизировали весь класс и учителя в том числе. Сначала она делала замечания, потом активно жестикулировала, после в нас полетела тряпка, а в конце концов и учитель хохотала вместе со всеми.

Были у нас интересные танцевальные и песенные выступления, веселые репетиции КВН, походы в театр и на массовые гулянья, волонтерские проекты. В школьном лагере – посиделки у костра с гитарой и разными историями, квесты и командные игры. Особенно запомнились поездки с классом в Боровое. Мы исследовали лесные тропинки, дышали прекрасным воздухом с запахом хвои, бегали наперегонки по горам, играли в волейбол и дрались подушками в номерах отеля.

Многие годы после выпуска мы навещали родную школу, учителей, поваров – до сих пор кажется, что в столовой готовили вкуснее, чем в любом кафе. Ведь вкус этих пирожков с капустой или сосисок в тесте – тот самый вкус детства.

Оглядываясь назад, мы часто удивляемся, сколько же в нас было тогда энергии, энтузиазма, как мы о многом мечтали и искренне радовались победам или расстраивались маленьким поражениям… О школе мы сегодня вспоминаем, несомненно, с самыми теплыми чувствами и с улыбкой. Такой же, как у мамы того мальчишки на школьной ярмарке. Мы знаем, что скоро он свое мнение изменит, а потом тоже будет думать о своих школьных годах с теплой ностальгией.