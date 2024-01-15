С новосельем! Свежий выпуск 15 января 2024 г. 4:34 3 Асет Калымов, Алматинская область Жильцы сгоревшего в прошлом году барачного строения обрели крышу над головой. фото пресс-службы акимата города Конаева В августе 2023-го в поселке Заречный близ Конаева случился крупный пожар: сгорел восьмиквартирный дом барачного типа, двое жильцов получили травмы. Позже строение было обследовано комиссией по ликвидации ЧС, специалисты признали объект непригодным для жилья… На днях представители местных властей вручили семьям погорельцев ключи от новых квартир. Поздравив сельчан с новосельем, аким города Конаева Нурлан Куматаев пожелал им здоровья, уюта и благополучия под обретенным вновь шаныраком. К слову, для решения жилищной проблемы переживших пожар зареченцев (на покупку новых квартир в поселке) из госбюджета было выделено 108 млн тенге. Пенсионер Куляш Куршумбаева и ее соседи выразили огромную благодарность за предоставленное государством жилье. #жилье #Конаев #новоселье #ключи