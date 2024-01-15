С новосельем!

Свежий выпуск
3
Асет Калымов, Алматинская область

Жильцы сгоревшего в прошлом году барачного строения обрели крышу над головой.

фото пресс-службы акимата города Конаева

В августе 2023-го в поселке Заречный близ Конаева случился крупный пожар: сгорел восьмиквартирный дом барачного типа, двое жильцов получили травмы. Позже строение было обследовано комиссией по ликвидации ЧС, специалисты приз­нали объект непригодным для жилья…

На днях представители местных властей вручили семьям погорельцев ключи от новых квартир. Поздравив сельчан с новосельем, аким города Конаева Нурлан Куматаев пожелал им здоровья, уюта и благополучия под обретенным вновь шаныраком.

К слову, для решения жилищной проблемы переживших пожар зареченцев (на покупку новых квартир в поселке) из госбюджета было выделено 108 млн тенге. Пенсионер Куляш Куршумбаева и ее соседи выразили огромную благодарность за предоставленное государством жилье.

#жилье #Конаев #новоселье #ключи

Популярное

Все
Демократизация, права человека, верховенство закона
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
О «курах», «баронах» и «капусте»
Одной рукой рубим, другой – сажаем
В фокусе – наследие улуса
Знак глубокого уважения
Сила литературного слова
Злополучная девятиэтажка
Леса без пожаров
Недетская забота
Об особенностях национальной истории
Ахиллесова труба
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Атом: не только мирный, но и безопасный
Попасть в молоко
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Железнодорожные станции в Астане сменят название
Как доставить важные грузы?
В Алматинской области появится город - указ президента
Взрыв в кафе Уральска: задержан арендатор
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
В борьбе за автономию и исконные земли
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы

Читайте также

Ахиллесова труба
Леса без пожаров
Злополучная девятиэтажка
Одной рукой рубим, другой – сажаем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]