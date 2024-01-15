В августе 2023-го в поселке Заречный близ Конаева случился крупный пожар: сгорел восьмиквартирный дом барачного типа, двое жильцов получили травмы. Позже строение было обследовано комиссией по ликвидации ЧС, специалисты приз­нали объект непригодным для жилья…

На днях представители местных властей вручили семьям погорельцев ключи от новых квартир. Поздравив сельчан с новосельем, аким города Конаева Нурлан Куматаев пожелал им здоровья, уюта и благополучия под обретенным вновь шаныраком.

К слову, для решения жилищной проблемы переживших пожар зареченцев (на покупку новых квартир в поселке) из госбюджета было выделено 108 млн тенге. Пенсионер Куляш Куршумбаева и ее соседи выразили огромную благодарность за предоставленное государством жилье.