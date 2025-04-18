Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, участниками познавательной программы стали воспитанники специального детского сада «Алтын Дән». Малыши посмотрели обучающий мульт­фильм, научились вызывать службу спасения 112, приняли участие в веселой эстафете.

А еще ребятишкам рассказали о профессии дознавателя, занимающегося расследованием причин пожаров. Таким специалистам необходимо разбираться в строительных конструкциях, материалах, знать законы распространения огня и, конечно, следственное дело. Чаще всего пламя уничтожает все, не оставляя следов и улик. Кажется, что перед тобой только груда пепла, но для дознавателя даже небольшие фрагменты, например, сгоревшей техники, служат штрихами, из которых складывается картина происшествия.

– Когда приводишь примеры, как специалисты распутывают дела путем сбора улик, допроса свидетелей и различных экспертиз, у ребятишек рты откры­ваются от удивления, – рассказала пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова. – Они всегда с интересом слушают истории об определении места и причин возникновения пожара.

К слову, в 2024 году отделом дознания облдепартамента по ЧС было возбуждено 22 уголовных дела, с начала текущего года – шесть. В основном причиной трагедий, при которых возникает крупный материальный ущерб и могут погибнуть люди, является нарушение требований пожарной безо­пасности. Реже речь идет об умышленном поджоге.