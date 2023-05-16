С помощью влагосберегающих технологий

Напомним, позапрошлым летом в северных районах области – Аральском и Казалинском – из-за высокой температуры воздуха, ветров и минимального количества осадков погибли пастбища и сенокосы, в Аральском районе практически полностью, в Казалинском – частично. Наблюдался массовый падеж скота от бескормицы.

В нынешнем году синоптики также предсказывают засушливое лето. Выпавших вес­ной осадков, казалось бы, достаточно для степной растительности, однако начались сильные суховеи, иссушающие почву. Поэтому меры по предотвращению дефицита кормов и поливной воды на отдельных территориях, конечно, нужны, и они предпринимаются.

Шла эта работа и в прошлом году. Как сообщили в областном управлении сельского хозяйства, из резерва Правительства выделялись деньги в сумме 3,6 млрд тенге, в регио­не проведены работы по очистке 21 канала, восстановлению и бурению 52 скважин. Закуплены 133 насосные установки для населенных пунктов. Из них непосредственно Аральскому району выделено 10, столько же закуплено для района Казалинского.

В результате в прошлом аграрном сезоне в регионе собрали неплохой урожай кормовых культур, сформировали прочную кормовую базу для животноводства.

В нынешнем году за счет областного бюджета в регионе проводится очистка семи каналов общей протяженностью 78 километров, ожидается поставка еще более двадцати насосных установок в населенные пункты. Восстановлены или пробурены 52 самоизливающиеся скважины.

В дополнение ко всему заключено соглашение об аренде 15 тыс. гектаров пастбищных угодий в Иргизском районе Актюбинской области сроком на пять лет, об этом подписан меморандум между акиматами Аральского (Кызылординская область) и Иргизского (Актюбинская область) районов.

Кормовые культуры в нынешнем сезоне в Приаралье размещены на 73,7 тыс. гектаров, что немного больше, чем в прошлом году.

Как рассказали в управлении сельского хозяйства, часть посевов задумано вырастить при помощи влагосберегающих технологий, на которые нужно переходить аграриям региона из-за нестабильности уровня воды в Сырдарье – единственной водной артерии края.

Например, в том же Аральском районе крестьянское хозяйство Camel pro методом дождевания выращивает 100 гектаров люцерны. В Казалинском районе АО «РЗА Агро» так возделывает кукурузу на силос, с каждым годом увеличивая посевные площади.