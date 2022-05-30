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С популистов спросят делом
Елена Ульянкина

Сенатор Рыскали Абдикеров разъяснил сотрудникам Карагандинского университета им. Е. Букетова суть конституционных реформ.

В вузе депутат Сената Парламента прочитал лекцию «Новый Казахстан: республиканский референдум». Ее слушателями стали сотрудники вуза, представители студенческого самоуправления и члены партии «AMANAT».

Свое выступление сенатор начал с темы, которая ему ближе всего, – с формирования депутатского корпуса. В частности, согласно одной из поправок в Конституцию, Глава государства будет назначать 10 сенаторов, а не 15, как сейчас, причем пять из них – по предложению Ассамблеи народа Казахстана.

– Количество депутатов в Мажилисе уменьшится со 107 до 98, – отметил Рыскали Абдикеров. – Их будут избирать по смешанной форме: не только по системе пропорционального представительства, но и по одномандатным округам. Это позволит лучше отражать интересы наших граждан.

Кроме того, Рыскали Абдикеров отметил, что народ также получит право отозвать мандат у избранного депутата. Поэтому парламентарии будут более ответственно относиться к своим обязанностям, укрепляя доверие избирателей.

Затронул сенатор и тему преобразования Конституционного совета в Конституционный суд. Он отметил, что новый институт будет состоять из 11 судей, шесть из которых назначит Парламент, а остальных, включая председателя, – Президент республики.

В Конституционный суд сможет обратиться каждый казахстанец. Его прерогатива – рассмотрение вопросов соответствия нормативно-правовых актов положениям Основного закона страны.

Во время лекции прозвучали вопросы слушателей. Один из них задал руководитель юридического управления университета Василий Олейник:

– Как вы относитесь к депутатам-одномандатникам? Не получится ли так, что в Парламент попадут так называемые популисты, которые только и умеют, что выступать с речами?

– Если такого одномандатника поддержит население, пусть выступает! Ничего страшного в этом не вижу, – ответил сенатор. – Тем более что у народа будет право отозвать мандат у своего депутата, если его работа людей не устроит.

Завершая выступление, депутат призвал карагандинцев активно участвовать в референдуме, который пройдет 5 июня. От этого зависит, будем ли мы жить в Новом Казахстане.

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