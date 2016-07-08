​С пожеланиями успехов и процветания

Петр Порошенко пожелал Нурсултану ­Назарбаеву крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания народа Казахстана.

Президент Украины также выразил надежду, что в рамках своей деятельности в высоком статусе непостоянного члена Совета Безопасности ООН на ­2017–2018 годы казахстанская сторона внесет значительный вклад в урегулирование ситуации вокруг Украины, а также поддержание глобального мира и безопасности.

П. Порошенко подчеркнул готовность Украины и дальше развивать взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с Казахстаном на благо народов двух стран, сообщила пресс-служба Президента.