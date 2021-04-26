С тульским приветом

Мужчина решил прибраться в доме, оставшемся в наследство от мамы. Каково же было его изумление, когда в кладовке среди разного хлама он увидел старинное ружье! Тяжелое, из потемневшего от времени металла, с отлитым на прикладе калибром 13.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, судебно-­баллистическая экспертиза подтвердила, что это шомпольная охотничья двустволка образца 1889 года. Ружье изготовлено на Тульском оружейном заводе мастером Николаем Кураковым. Оно неплохо сохранилось, пригодно для стрельбы из обоих стволов.

Шомпольные ружья, или попросту шомполки, еще называют дульнозарядными. Порох и дробь засыпали в ствол, а затем шомполом вводили пыжи. Калибр подсказывал, каким должен быть заряд. Ничего сложного. Иногда охотники заранее заворачивали порох и дробь в бумагу и заряжали ружья этими «патронами».

Первые оружейные мастерские появились в Туле в конце XVI века. К слову, с ними напрямую связаны знаменитые тульские самовары. У мастеров оставалось много металла, и рачительные умельцы придумали, как использовать его в стопроцентно мирных целях – наладили выпуск кухонной утвари.

Тульские ружья славились на весь мир. Среди знаменитых династий оружейников были Кураковы. В городе, например, среди действующих музеев есть экспозиция, показывающая кус­тарную мастерскую, оборудование, инструменты XIX века. Она размещена в историческом доме Кураковых. Мастер-ствольник Алексей Кураков был, помимо прочего, известен коллекцией шомпольных ружей. А вот изделие, изготовленное, судя по всему, его отцом – Николаем – неожиданно «всплыло» в Риддере.

К слову, к раритетным курковым ружьям, тем же шомполкам, во всем мире проявляют повышенный интерес. С ними связан дух романтики, старины, традиций.

Как уточнили в областном департаменте полиции, в рамках акции по добровольной сдаче незарегистрированного оружия и боеприпасов комиссия отдела полиции Риддера приняла решение выкупить у горожанина раритет за 60 тыс. тенге.