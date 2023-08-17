С участием зарубежных технологов

Как сообщили в акимате Кызыл­ординской области, на момент строительства общая стоимость завода по переработке корня солодки красной составляла 1,8 млрд тенге. В 2013 году проект был включен в региональную карту поддержки предпринимательства в рамках Государственной программы «Индустриально-инновационное развитие Республики Казахстан», а в декабре 2014-го объект вошел в строй действующих.

Проект был осуществлен за счет китайской компании «Борихунда» и казахстанского ТОО «Бис Групп», при этом 8,75 гектара земли, на котором размещено предприятие, передано предпринимателям в качестве меры господдержки. В силу ряда обстоятельств несколько лет после запуска завод не работал.

В 2017-м акционерами здесь было установлено новое оборудование стоимостью 115 тыс. долларов, и в том же году завод по переработке корня солодки экспортировал в Китай первые 20 тонн продукции – порошко­образной глицирризиновой кис­лоты. И еще 13,6 тонн – в 2018-м.

Однако в связи со снижением мировых цен на этот порошок деятельность предприятия была остановлена. Ибо работать себе в убыток не имело смысла.

В 2022 году, для того чтобы перезапустить завод, ТОО «Бис-Групп» провело здесь ремонт­ные работы с участием технологов из КНР, подключило завод к природному газу, для чего был проложен газопровод протяженностью полтора километра и стоимос­тью 16 млн тенге. На склады заложено порядка 900 тонн корня солодки. Дополнительное оборудование запущено, процесс успешно возобновлен. На предприятии получили работу более 30 человек.

– В целом создание предприятий с иностранным участием для региона привычно, – рассказал на недавней сессии областного маслихата аким области Нурлыбек Налибаев. – Год от года мы привлекаем все больше иностранных инвесторов. Сейчас идет совместная работа с китайской компанией Gepetto, которая внедряет новые технологии для увеличения объемов добычи нефти. По оценкам экспертов, с применением этих технологий выдача жидких углеводородов может быть увеличена до 20%. На сегодня в Кызылорде уже открыто представительство данной компании. Под занавес прошлого года в индустриальной зоне Кызылорды китайскими инвесторами был запущен стекольный завод. За шесть месяцев текущего года им произведено 6,2 миллиона квадратных мет­ров листового стекла. Вокруг этого крупного промышленного объекта идет работа по созданию пояса из сопутствующих предприятий малого и среднего бизнеса.

Также в индустриальной зоне Кызылорды совместно с немецкими бизнесменами планируется построить крупный завод стеклотары. Специально для осуществления этого проекта запущено совместное предприя­тие ТОО «EuroGlassIndustries», подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акима­том Кызылординской области, ТОО «EuroGlassIndustries» и ТОО «HornGmbH». Общая стоимость проекта составляет 55 млн евро, мощность завода достигает 120 млн бутылок премиум-класса в год. На предприятии будут выпускать тару, соответствующую международным стандартам, чтобы напитки и соки, разлитые в нее, можно было экспортировать.

Местные исполнительные органы под строительство завода выделили земельный участок, подвели газ, электричество, воду. Железнодорожный тупик в индустриальной зоне уже есть, так что на инфраструктуру тратиться не надо. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, здесь будет создано 280 постоянных рабочих мест.

Томатную пасту намерен вы­пускать в Кызылорде совместный казахстанско-турецкий тандем – ТОО «Кызылорда-­Агроплюс» и турецкая компания KOÇ Holding. Под строительство СП в Жанакорганском районе выделен земельный участок в тридцать гектаров.

Завод стоимостью 13,5 млрд тенге рассчитан на выпуск 24 тыс. тонн томатной пасты в год. Отметим, что проект, который даст большой мультипликативный эффект в аграрном секторе АПК, финансируется партнерами в равных долях. И, кстати, для предприятия потребуется много сырья – свежих помидоров.

В этой связи в Жанакорганском районе в порядке эксперимента высажены томаты нужного сорта по технологии капельного орошения. Урожай уродился неплохой, опыт выращивания помидоров нужного сорта в условиях нехватки поливной воды (а она в регионе уже несколько лет – ресурс дефицитный) аграрии получили.

Земледельцам можно рассчитывать на участие в «томатном проекте» в качестве поставщиков сырья. С вводом завода в эксплуа­тацию будет создано 154 рабочих места, полностью завершить его строительство планируется до 2025 года.