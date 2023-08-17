С участием зарубежных технологов Статьи 17 августа 2023 г. 0:30 35 Марьяна Касимова В Кызылорде на совместном казахстанско-китайском предприятии после пяти лет простоя возобновилась переработка корня солодки. фото автора Как сообщили в акимате Кызылординской области, на момент строительства общая стоимость завода по переработке корня солодки красной составляла 1,8 млрд тенге. В 2013 году проект был включен в региональную карту поддержки предпринимательства в рамках Государственной программы «Индустриально-инновационное развитие Республики Казахстан», а в декабре 2014-го объект вошел в строй действующих. Проект был осуществлен за счет китайской компании «Борихунда» и казахстанского ТОО «Бис Групп», при этом 8,75 гектара земли, на котором размещено предприятие, передано предпринимателям в качестве меры господдержки. В силу ряда обстоятельств несколько лет после запуска завод не работал. В 2017-м акционерами здесь было установлено новое оборудование стоимостью 115 тыс. долларов, и в том же году завод по переработке корня солодки экспортировал в Китай первые 20 тонн продукции – порошкообразной глицирризиновой кислоты. И еще 13,6 тонн – в 2018-м. Однако в связи со снижением мировых цен на этот порошок деятельность предприятия была остановлена. Ибо работать себе в убыток не имело смысла. В 2022 году, для того чтобы перезапустить завод, ТОО «Бис-Групп» провело здесь ремонтные работы с участием технологов из КНР, подключило завод к природному газу, для чего был проложен газопровод протяженностью полтора километра и стоимостью 16 млн тенге. На склады заложено порядка 900 тонн корня солодки. Дополнительное оборудование запущено, процесс успешно возобновлен. На предприятии получили работу более 30 человек. – В целом создание предприятий с иностранным участием для региона привычно, – рассказал на недавней сессии областного маслихата аким области Нурлыбек Налибаев. – Год от года мы привлекаем все больше иностранных инвесторов. Сейчас идет совместная работа с китайской компанией Gepetto, которая внедряет новые технологии для увеличения объемов добычи нефти. По оценкам экспертов, с применением этих технологий выдача жидких углеводородов может быть увеличена до 20%. На сегодня в Кызылорде уже открыто представительство данной компании. Под занавес прошлого года в индустриальной зоне Кызылорды китайскими инвесторами был запущен стекольный завод. За шесть месяцев текущего года им произведено 6,2 миллиона квадратных метров листового стекла. Вокруг этого крупного промышленного объекта идет работа по созданию пояса из сопутствующих предприятий малого и среднего бизнеса. Также в индустриальной зоне Кызылорды совместно с немецкими бизнесменами планируется построить крупный завод стеклотары. Специально для осуществления этого проекта запущено совместное предприятие ТОО «EuroGlassIndustries», подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между акиматом Кызылординской области, ТОО «EuroGlassIndustries» и ТОО «HornGmbH». Общая стоимость проекта составляет 55 млн евро, мощность завода достигает 120 млн бутылок премиум-класса в год. На предприятии будут выпускать тару, соответствующую международным стандартам, чтобы напитки и соки, разлитые в нее, можно было экспортировать. Местные исполнительные органы под строительство завода выделили земельный участок, подвели газ, электричество, воду. Железнодорожный тупик в индустриальной зоне уже есть, так что на инфраструктуру тратиться не надо. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году, здесь будет создано 280 постоянных рабочих мест. Томатную пасту намерен выпускать в Кызылорде совместный казахстанско-турецкий тандем – ТОО «Кызылорда-Агроплюс» и турецкая компания KOÇ Holding. Под строительство СП в Жанакорганском районе выделен земельный участок в тридцать гектаров. Завод стоимостью 13,5 млрд тенге рассчитан на выпуск 24 тыс. тонн томатной пасты в год. Отметим, что проект, который даст большой мультипликативный эффект в аграрном секторе АПК, финансируется партнерами в равных долях. И, кстати, для предприятия потребуется много сырья – свежих помидоров. В этой связи в Жанакорганском районе в порядке эксперимента высажены томаты нужного сорта по технологии капельного орошения. Урожай уродился неплохой, опыт выращивания помидоров нужного сорта в условиях нехватки поливной воды (а она в регионе уже несколько лет – ресурс дефицитный) аграрии получили. Земледельцам можно рассчитывать на участие в «томатном проекте» в качестве поставщиков сырья. С вводом завода в эксплуатацию будет создано 154 рабочих места, полностью завершить его строительство планируется до 2025 года. #инвестиции #Кызылорда #завод #предприятие #корень солодки