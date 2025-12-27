В рамках мероприятия состоялась выставка достижений колледжей, инноваций в сфере технического и профессионального образования. Также прошли мастер-классы, ставшие практической демонстрацией ключевых профессиональных навыков по наиболее вост­ребованным рабочим специальностям, чествование педагогов и социальных партнеров, которые внесли значимый вклад в развитие системы ТиПО.

Приветствуя участников, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов отметил, что задача форума состоит в консолидации госорганов, бизнеса и образовательного сообщества для повышения престижа рабочих профессий и обеспечения молодежи качественным образованием и гарантированным трудоустройством.

На форуме было озвучено, что в Алматы функционирует 88 колледжей, формирующих кадровый потенциал для отраслей экономики. Из них 22 государственных и 66 частных, что свидетельствует о высоком интересе бизнеса к профессиональному образованию. В этой сфере трудятся 5 626 педагогов и мастеров производственного обучения, а количество студентов составляет 86 818 человек. Более половины из них обучаются за счет государственного образовательного заказа.

Ключевой тренд технического и профессионального образования Алматы – тесная интеграция учебного процесса с требованиями работодателей. Подготовка ведется по 131 специальности и 220 квалификациям. Данные направления сформированы с учетом потребностей рынка труда. Среди наиболее популярных – сферы строительства, транспорта, энергетики и услуг, образование, здравоохранение, экономика, связь и IT.

Важно отметить, что 94,3% выпускников 2025 года (24 434 человека) успешно трудоустроились или продолжили образование. В целях адаптации будущих специалистов к требованиям работодателей и формирования практических навыков в реальных условиях производства в 52 колледжах внедрена дуальная форма обучения. Заключены договоры о сотрудничестве с 770 предприятиями, а производственная практика организована по 71 специальности, охватывая 43,7% студентов, обучающихся по госзаказу.

Алматинские колледжи активно внедряют международные стандарты оценки и сертификации. В 2025 году 3 521 выпускник получил Skills Passport по итогам демонстрационных экзаменов. Совместно с лидерами рынка проводится международная профессиональная сертификация выпускающихся специалистов.

Важную роль в повышении престижа рабочих профессий играет международное движение WorldSkills, направленное на подготовку конкурентоспособных кадров и развитие профессиональных стандартов. В рамках Года рабочих профессий в Алматы был реализован региональный план мероприятий, в соответствии с которым для педагогов, студентов, работодателей и школьников проведено более 80 мероприятий, включая семь международного уровня.

Таким образом, акцент на практические навыки, соответствие международным стандартам и прямое взаимодействие с работодателями обеспечивают высокий уровень трудоустройства выпускников, напрямую влияя на экономическое развитие города и региона.