С учетом потребностей рынка труда

Форумы
Категория логотип
365
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Итоги Года рабочих профессий подведены на городском форуме «Almaty prof skils: результаты и перспективы развития».

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках мероприятия состоялась выставка достижений колледжей, инноваций в сфере технического и профессионального образования. Также прошли мастер-классы, ставшие практической демонстрацией ключевых профессиональных навыков по наиболее вост­ребованным рабочим специальностям, чествование педагогов и социальных партнеров, которые внесли значимый вклад в развитие системы ТиПО.

Приветствуя участников, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов отметил, что задача форума состоит в консолидации госорганов, бизнеса и образовательного сообщества для повышения престижа рабочих профессий и обеспечения молодежи качественным образованием и гарантированным трудоустройством.

На форуме было озвучено, что в Алматы функционирует 88 колледжей, формирующих кадровый потенциал для отраслей экономики. Из них 22 государственных и 66 частных, что свидетельствует о высоком интересе бизнеса к профессиональному образованию. В этой сфере трудятся 5 626 педагогов и мастеров производственного обучения, а количество студентов составляет 86 818 человек. Более половины из них обучаются за счет государственного образовательного заказа.

Ключевой тренд технического и профессионального образования Алматы – тесная интеграция учебного процесса с требованиями работодателей. Подготовка ведется по 131 специальности и 220 квалификациям. Данные направления сформированы с учетом потребностей рынка труда. Среди наиболее популярных – сферы строительства, транспорта, энергетики и услуг, образование, здравоохранение, экономика, связь и IT.

Важно отметить, что 94,3% выпускников 2025 года (24 434 человека) успешно трудоустроились или продолжили образование. В целях адаптации будущих специалистов к требованиям работодателей и формирования практических навыков в реальных условиях производства в 52 колледжах внедрена дуальная форма обучения. Заключены договоры о сотрудничестве с 770 предприятиями, а производственная практика организована по 71 специальности, охватывая 43,7% студентов, обучающихся по госзаказу.

Алматинские колледжи активно внедряют международные стандарты оценки и сертификации. В 2025 году 3 521 выпускник получил Skills Passport по итогам демонстрационных экзаменов. Совместно с лидерами рынка проводится международная профессиональная сертификация выпускающихся специалистов.

Важную роль в повышении престижа рабочих профессий играет международное движение WorldSkills, направленное на подготовку конкурентоспособных кадров и развитие профессиональных стандартов. В рамках Года рабочих профессий в Алматы был реализован региональный план мероприятий, в соответствии с которым для педагогов, студентов, работодателей и школьников проведено более 80 мероприятий, включая семь международного уровня.

Таким образом, акцент на практические навыки, соответствие международным стандартам и прямое взаимодействие с работодателями обеспечивают высокий уровень трудоустройства выпускников, напрямую влияя на экономическое развитие города и региона.

#Алматы #итоги #Год рабочих профессий #Almaty prof skils

Популярное

Все
Труд – это шанс на новую жизнь
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
Три оси – одна проблема
Зимнее настроение
Для повышения качества первичной помощи
В объективе – снежный барс
Первородная природа пространства
С учетом потребностей рынка труда
Водопровод – за счет возвращенных активов
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Новоселье под Новый год
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Место работы – небо
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Зовет в горы Актас
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Голос мира
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

Курс – на модернизацию ПТО
Важный выбор студентов
В общих интересах
Наука начинается с сильной школы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]