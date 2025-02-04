С учетом сейсмоопасности

Статьи
27
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Больше 70 городов, сел и поселков Восточно-Казахстанской области находятся в сейсмоопасной зоне – такие данные прозвучали в ходе «круглого стола», организованного областным департаментом по чрезвычайным ситуациям.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщил заместитель начальника департамента Исхар Савазов, в регионе завершили разработку карт сейсмического районирования. На основе геодокументации специалисты разрабатывают строи­тельные нормы и правила, планируют паспортизацию зданий и сооружений.

Всего в регионе более 2 тыс. жилых домов и почти 300 социально значимых объектов, подлежащих паспортизации и сейсмоусилению. Такие работы необходимо провести в 164 школах, 51 детском саду, 84 объектах здравоохранения.

На востоке страны действуют две сейсмостанции и 12 датчиков. Данные в режиме онлайн передаются в Центральную сейс­мологическую обсерваторию.

В новейшей истории область пережила зайсанское землетрясение 1990 года, когда стихия магнитудой 7,3 разрушила несколько поселков. В 2003-м возле села Кош-Агач на российской части Алтая толчки силой 9 баллов ударили по горным селам, до Восточного Казахстана они докатились шестибалльным землетрясением.

В июне 2007-го толчки силой 3–4 балла ощутили в Риддере и Алтае, в январе 2008-го землетрясение такой же силы напугало устькаменогорцев.

#ДЧС #ВКО #Алтай #сейсмоактивность

Популярное

Все
В Жезказгане открыли филиал крупнейшей шахматной академии в стране
История успеха: когда семейный бизнес приносит плоды
Отмечен высокий потенциал казахстанской цифровой экосистемы
Как готовят кадры для казахстанской судебной системы
Школьники СКО приняли участие в конкурсе профессионального мастерства
В Костанайской области возобновили проект «Серпін»
Профсоюзы СКО уделяют особое внимание развитию технического и профессионального образования
В Алматы создан пул экорейнджеров
Трансформация ТиПО начинается с повышения статуса рабочих кадров
Искусственный интеллект в образовании: эксперты ЮНЕСКО о возможностях, рисках и ответственности
Забота о селе – забота о стране
Свыше тысячи случаев кражи скота зарегистрировано за год
Предупреждать об опасности лавин
Как новые технологии меняют рынок труда
Аграрии Татарстана посетили Астану
Будьте здоровы!
Депутаты рассмотрят Бюджетный кодекс
В рамках подготовки к курултаю
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Бюджетные деньги, выделенные на капремонт, должны находиться под контролем
На 410 млрд тенге сокращены расходы госаппарата – премьер
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Современный административно-деловой центр в ближайшие годы появится в Шымкенте
Первый урожай капусты собирают в Туркестанской области
Альпинист Юрий Лукьянов первым среди соотечественников поднялся на все высочайшие вулканы семи континентов
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Резюмируя поручения Президента
Полный текст выступления президента на расширенном заседании правительства
В Казахстане работающих пенсионеров стало больше
Можно ли оцифровать базары?
Инструмент интеграции науки и образования
Сто дней до посевной: настрой не радужный
«Пришло время затянуть пояса»: Токаев объявил режим тотальной экономии в стране
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
Обозначена официальная политическая повестка

Читайте также

Бюджетная политика: больше самостоятельности – больше ответ…
Нужно успеть занять место на рынке критических минералов
Воду по весне посчитаем
Депутаты рассмотрят Бюджетный кодекс

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]