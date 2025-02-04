С учетом сейсмоопасности

Больше 70 городов, сел и поселков Восточно-Казахстанской области находятся в сейсмоопасной зоне – такие данные прозвучали в ходе «круглого стола», организованного областным департаментом по чрезвычайным ситуациям.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как сообщил заместитель начальника департамента Исхар Савазов, в регионе завершили разработку карт сейсмического районирования. На основе геодокументации специалисты разрабатывают строи­тельные нормы и правила, планируют паспортизацию зданий и сооружений.

Всего в регионе более 2 тыс. жилых домов и почти 300 социально значимых объектов, подлежащих паспортизации и сейсмоусилению. Такие работы необходимо провести в 164 школах, 51 детском саду, 84 объектах здравоохранения.

На востоке страны действуют две сейсмостанции и 12 датчиков. Данные в режиме онлайн передаются в Центральную сейс­мологическую обсерваторию.

В новейшей истории область пережила зайсанское землетрясение 1990 года, когда стихия магнитудой 7,3 разрушила несколько поселков. В 2003-м возле села Кош-Агач на российской части Алтая толчки силой 9 баллов ударили по горным селам, до Восточного Казахстана они докатились шестибалльным землетрясением.

В июне 2007-го толчки силой 3–4 балла ощутили в Риддере и Алтае, в январе 2008-го землетрясение такой же силы напугало устькаменогорцев.