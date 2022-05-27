Тойхана учит говорить по-казахски

С успехом проводит казахские свадьбы на казахском языке голубоглазый житель Петропавловска Евгений Грязнов. Взыскательная публика сначала настороженно внимает, придирчиво оценивает, пытаясь поймать на ошибках, но в конце концов безудержно аплодирует. Этот тамада буквально нарасхват!

На вопросы о том, как удалось так хорошо научиться говорить по-казахски, какие советы он дал бы всем, кто решил выучить государственный язык, Евгений дал такие ответы:

– Не могу советовать. Могу лишь просто поделиться своим опытом. Я ведь не языковед, не преподаватель, не знаю методику. Сам начал изучать казахский язык с помощью фольклора, через песни и стихи. Чтобы правильно исполнить ту или иную музыкальную композицию, нужно понимать, о чем идет речь. Зубрить, как скороговорку, не следует.

Все началось со школы. В Петропавловск Женя и его родители переехали из Узбекистана, когда мальчик учился в шестом классе. В Ташкенте он изучал узбекский язык, в Петропавловске пришлось перестраиваться на казахский. Здесь он впервые познакомился с поэзией Абая. С этого все и началось…

– Абай, – говорит Евгений, – великий человек. Он внес огромный вклад в литературу, культуру. Мне понравилась поэзия Абая, я стал участвовать в Абайских чтениях. Регулярно участвовал в этом конкурсе, занимал призовые места. Пел песни на стихи Абая.

В общем, мое изучение казахского языка началось с песенного творчества. И только после этого решил улучшить разговорный язык. Я работал арт-директором ресторана. Это была тойхана, где говорили в основном на казахском языке. И я не боялся подходить к гостям, общаться с ними, делал это сначала с ошибками, но все равно говорил, и постепенно мой казахский становился все лучше и лучше. Да, меня поправляли, иногда смеялись, и в записной книжке я отмечал правильно звучащие словосочетания и целые предложения. И когда, наконец, понял, как строятся предложения, дальше просто пополнял свой словарный запас. В итоге рискнул выйти на сцену в роли ведущего, начал проводить вечера, и у меня стало получаться. Сначала это был прописанный сценарий, который я заучивал наизусть, но постепенно пришел опыт, и я перешел на свободный разговор с аудиторией.

– Разговариваете ли вы дома со своими детьми на казахском языке?

– Да, на бытовом уровне мы час­то употребляем казахские слова.

– Трудно ли вести той?

– Да, конечно, поскольку казахская свадьба всегда многолюдная. Как правило, эти свадьбы проходят в очень больших залах. Но мне помогает моя фишка – знание казахского языка. Гости с удивлением смотрят, заостряют на мне свое внимание, зачастую следят за моей речью, проверяют, насколько правильно я говорю. Опыт уже есть, я справляюсь. Мы объездили весь Казахстан: были на юге, на западе. Самое интересное, что у каждого регио­на свои обычаи и традиции. На западе, например, могут подать беш с рыбой, его так и называют: фиш-бармак, от английского fish – рыба.

– В целом изучение языков помогает?

– Да, чем больше человек знает языков, тем богаче его внутренний мир. Навредить дополнительный язык никак не может. С еще одним языком человек становится более коммуникабельным, более клиенто-ориентированным. А мы должны сделать все так, чтобы нашему клиенту было комфортно. Хочет человек свадьбу на казахском языке – мы делаем на казахском. Хочет на двух языках – делаем на двух. Да и время сейчас такое, что глупо окапываться только в своем огороде. Надо успевать всюду, быть современным и коммуникабельным. В новых реалиях изучение языка обязательно. Просто необходимо…

Высшее образование Евгений Грязнов получил по специальнос­ти «агрономия». Северо-Казахстан­ский университет окончил с крас­ным дипломом. Успел даже поработать в одном из преуспевающих фермерских хозяйств. Позже был главным специалис­том в отделе земельных отношений Кызылжарского района, затем открыл своей магазин автозапчастей. Два года поработал младшим научным сотрудником в отделе птицеводства Северо-Казахстанского научно-исследовательского института животноводства и растениеводства.

Но призвание к EVENT-индуст­рии в итоге победило.

– Творчество, – говорит Евгений, – всегда доставляло мне большое удовольствие и приносило стабильный доход.

– Тем более со знанием казахского языка...

– Вот именно! Я будто знал это наперед, поэтому намеренно старался разговаривать на казахском языке. Делал это коряво, но не боялся выглядеть смешным. Так что учите казахский язык! Он богат и красив, в нем так много крылатых фраз, метафор, юмора!