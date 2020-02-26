С заботой о детях-инвалидах
1065
Максут Иржанов
Мероприятие, организованное в рамках национального проекта «Бақытты отбасы» и партийного проекта «Кедергiсiз келешек» при совместной поддержке посольства ОАЭ в Республике Казахстан и ОО «International qlobal women`s leadership», состоялось в Национальном центре детской реабилитации. Десяти детям с особыми потребностями в этот день были вручены новые инвалидные коляски и еще двое детей получили сертификаты по прохождению реабилитации в Национальном центре детской реабилитации.