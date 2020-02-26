С заботой о детях-инвалидах

Мероприятие, организованное в рамках национального проекта «Бақытты отбасы» и партийного проекта «Кедергiсiз келешек» при совместной поддержке посольства ОАЭ в Республике Казахстан и ОО «International qlobal women`s leadership», состоялось в Национальном центре детской реабилитации. Десяти детям с особыми потребностями в этот день были вручены новые инвалидные коляски и еще двое детей получили сертификаты по прохождению реабилитации в Национальном центре детской реабилитации.

– Очень приятно видеть радостные глаза родителей и ребятишек. То, что мы сегодня подарили, – это лишь малая часть того, что мы сделали. Еще больше предстоит нам сделать. Коляски мы искали под каждого ребенка индивидуально, с учетом формы его заболевания. Ежегодное количество квот в нынешнем году в данном медицинском учреждении решено увеличить с 24 до 36, то есть по 3 квоты в месяц, – отметил первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.

Он также подчеркнул, что акция не носит разовый характер, такая помощь детям будет оказываться и впредь по мере возможностей.

Также в торжественной обстановке были вручены сертификаты многодетным матерям, прошедшим обучение швейному мастерству. В скором времени они будут обеспечены швейными машинками, после чего смело могут открывать свое собственное дело. Еще 20 детей с особыми потребностями получили сертификаты о прохождении обучения гончарному делу.

В торжественной церемонии вручения инвалидных колясок и сертификатов принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в РК Мохаммад аль-Джабер.

– Хочу поблагодарить представителей столичного филиала партии «Nur Otan» и спонсоров за инвалидную коляску, – сказала в ответном слове Алтын Сагындыкова, мама 7-летней Аиды, ставшей инвалидом в 4 года. – Теперь нам будет легче доставлять дочку в реабилитационный центр. Сама она еще не может передвигаться, но надеемся, что со временем все образуется.

Было также отмечено, что в январе более 100 семей, где живут дети с особыми потребностями, получили по 2 тонны твердого топлива, 100 старшеклассницам из таких семей была вручена новая обувь и теплая одежда. До завершения февраля 100 детей из многодетных и малообеспеченных семей, начиная с трехлетнего возраста, получат бесплатные сертификаты на посещение столичных детских садов.