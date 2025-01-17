С заботой о каждом

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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В Павлодаре стали доступны методики реабилитации детей с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата

фото Валерия Бугаева

Два новых детских центра усилили систему реабилитации в Прииртышье. Теперь очередь на получение важных услуг существенно сократилась, ведь ежегодно каждый из них будет принимать до 600 детей.

При этом помощь будут оказывать бесплатно вне зависимости от места проживания пациентов – в городах или районах Прииртышья. В общей сложности спе­циалисты смогут охватить около девяти тысяч маленьких жителей Павлодарской области, которые нуждаются в прохождении реабилитации. Это повысит шансы особенных детей на успешную адаптацию в детском саду, школе и дальнейшей жизни.

Один из новых центров, расположенный по улице Чокина, рассчитан на детей в возрасте от трех месяцев до трех лет. Здесь будет происходить так называемое раннее вмешательство. Все, кто старше, смогут посещать второй центр по улице Торайгырова. Функционал медучреждений один: восстановительное лечение и медицинская реабилитация по профилю неврологии с поражениями опорно-двигательного аппарата, социальная адаптация и предотвращение ранней инвалидности.

Мультидисциплинарная команда специалистов будет оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь третьего этапа медицинской реабилитации по «заездной» системе на курс в 21 день. Для этого здесь аккумулировали лучшие методики в реабилитации детей от рождения до взросления.

Работать специалисты цент­ров будут над индивидуальными реабилитационными программами, основная суть которых заключается в помощи детям адаптироваться в обществе. Для этого в учреждениях предусмотрели кабинет эрготерапии, лечебной физкультуры, психолога, невролога, реабилитолога, шунгитовую комнату, интерактивные и сенсорные кабинеты... Также есть кабинеты галоионотерапии, механотерапии, бальнеотерапии и не только. Для самых маленьких пациентов поставлено оборудование для проведения аудиометрии, то есть для выявления ранних нарушений слуха. Прежде этот аппарат находился только в перинатальном центре Павлодара.

– Здесь есть все нужное современное медицинское оборудование, – отметила заместитель руководителя областного реабилитационного центра Алмагуль Айткенова. – К примеру, очень востребованные нейроортопедические костюмы «Атлант» для детей с ДЦП. Они помогают в приобретении чувства тела для удержания позы, обучают двигательным навыкам. И очень важно, что наши местные врачи специально проходили курсы повышения квалификации для новой работы, и в течение ближайших двух лет планируется завершить еще два этапа обучения с привлечением международных экспертов.

Как подчеркнул аким Павлодарской области Асаин Байханов, эти объекты появились благодаря социальным парт­нерам региона: центры оснащены в рамках проек­та «QH Оңалту орталықтары» фонда «Қазақстан Халқына» с участием АО «Самрук-Қазына», а реконструкция зданий проведена за счет спонсорской поддержки компании ERG. Стоимость двух проектов составила около 360 млн тенге.

Всего в Павлодарской области на учете по инвалидности состоят 3 780 детей. Ранее многих из них родители возили в республиканские клиники для получения необходимой помощи, теперь у них нет такой надобности. Для направления в новые павлодарские центры нужно обратиться к своему участковому врачу общей практики по месту жительства. Причем необязательно, чтобы у ребенка была оформлена инвалидность. Наоборот, задача реабилитологов – сделать все возможное, чтобы не допустить ухудшения состояния маленького больного и в итоге избежать инвалидизации.

По поручению руководства области сейчас изучают вопрос о создании подобных объектов в Экибастузе и Аксу.

#дети #медицина #Павлодар #реабилитация #детский центр

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