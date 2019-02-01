Сагинтаев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы

Первое в этом году заседание Евразийского межправительственного совета состоялось сегодня в Алматы. В заседании приняли участие премьер-министры Казахстана Б. Сагинтаев, России — Д. Медведев, Беларуси — С. Румас, Кыргызстана — М. Абылгазиев, вице-Премьер-Министр Армении М. Григорян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина РК.
Следует отметить, что в текущем году исполняется 5 лет с момента подписания Договора о Союзе и 25 лет идее евразийской интеграции.
Заседание традиционно прошло в узком и расширенном форматах. Всего на повестке рассмотрены 16 вопросов по торгово-экономическому сотрудничеству и расширению взаимной торговли между государствами-членами Союза, а также развитию интеграционного потенциала в отдельных сферах экономики.
В узком составе состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия. В частности, обсуждены инструменты дальнейшего расширения товарооборота между государствами-членами Союза, в том числе посредством унификации законодательных норм в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, налоговой и таможенной политики. Кроме того, рассмотрены перспективы совершенствования системы взаимного признания ряда документов в области образования. Внимание также было уделено механизмам реализации проектов в рамках цифровой повестки ЕАЭС.
В расширенном составе члены Межправсовета подвели итоги развития торговли между государствами-членами Евразийского экономического союза в 2018 году, рассмотрели макроэкономическую ситуацию в странах Союза и заслушали предложения Коллегии Евразийской экономической комиссии по дальнейшему обеспечению устойчивого экономического развития.
В ходе выступления Бакытжан Сагинтаев отметил, что в 2018 году общими усилиями наработан «портфель» активов, который необходимо развивать и в дальнейшем. Активно прорабатывалась реализация Цифровой повестки ЕАЭС. В Офис управления цифровыми инициативами поступили десятки перспективных предложений, ряд из которых уже запущены для проработки. На постоянной основе идет актуализация согласованного перечня барьеров, по итогам прошлого года устранено 17 препятствий. Кроме того, на предыдущем заседании Высшего совета (6 декабря 2018 года) Главами государств были утверждены Программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также принята Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. В части формирования общего рынка разработан единый регламент о безопасности алкогольной продукции, работа над которым велась на протяжении 9 лет. Завершается работа над проектами Соглашений о принципах налоговой политики в области акцизов на алкоголь и табак.
Вместе с тем, была обозначена необходимость формирования новой Дорожной карты по устранению препятствий на последующие 2 года. Отдельную работу важно провести по дальнейшему ведению переговорного процесса по формированию зоны свободной торговли с Сингапуром и Сербией, а также активизации торговых переговоров с Израилем и Египтом. Создание благоприятных условий доступа на эти рынки будет в значительной мере способствовать реализации экспортного потенциала стран ЕАЭС.
Казахстанской стороной также была отмечена приоритетность социальных вопросов, в частности в рамках разработки Соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС. Данные вопросы были подняты Президентом РК Н. Назарбаевым в ходе прошедшего заседания Высшего совета.
По итогам заседания были приняты ряд документов о нормативах распределения ввозных таможенных пошлин, по вопросам доступа казахстанских экспортеров угля к услугам морских портов Российской Федерации, а также утверждены механизмы реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза и одобрен проект Соглашения о регулировании алкогольной продукции. Кроме того, приняты распоряжения о состоянии взаимной торговли, макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, а также о проведении регулярных консультаций между странами-участницами Союза.
Одним из ключевых пунктов повестки дня стало подписание Соглашения о судоходстве, призванное упростить процедуры перевозки для судов государств-членов Союза и создать единое правовое поле по регулированию отношений, возникающих при плавании судов по внутренним водным путям стран ЕАЭС. В свою очередь, для Казахстана подписание Соглашения имеет стратегическое значение и позволит отечественному флоту в кратчайшие сроки проходить по внутренним водным путям России в Черное и Балтийское море.
Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в конце апреля-начале мая т. г. в Ереване (Армения).
