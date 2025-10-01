Благодаря увеличению субсидий интерес крестьян к выращиванию сахарной свеклы заметно вырос. Сегодня за тонну продукции фермер получает 15 тысяч тенге от завода и еще 25 тысяч тенге из местного бюджета

На свеклоприемный пункт Коксуского сахарного завода прибыла первая техника, груженная сахарной свеклой, сообщает Kazpravda.kz

Руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев, поздравляя сельхозпроизводителей, отметил значимость отрасли для региона.

«Свекла для региона — важнейшая сельскохозяйственная культура. Думаю, в этом сезоне мы соберем хороший урожай, сырья для сахара будет достаточно», - сказал он.

Директор завода Алтынбек Абатов сообщил о готовности предприятия.

«Проблем нет, кагатные поля и оборудование готовы к сезону. До двух тысяч тонн в день завод способен принимать у фермеров», - сообщил руководитель предприятия.

Благодаря увеличению субсидий интерес крестьян к выращиванию сахарной свеклы заметно вырос. Сегодня за тонну продукции фермер получает 15 тысяч тенге от завода и еще 25 тысяч тенге из местного бюджета — всего 40 тысяч тенге.

«В нашем хозяйстве «Жалайыр» свекла заняла 40 гектаров, — рассказал руководитель КХ Максат Абдрахманов. — Уже началась уборка, работают десять человек, техника готова. Планируем убрать урожай без потерь и быстро сдать его на завод».

В целом в Жетысу сахарная свекла в 2025 году посеяна на 12 162 гектарах — на 1,5 тысячи гектаров меньше, чем годом ранее. Наибольшие площади расположены в Сарканском районе (3802 га), далее следуют Аксуский (2661 га), Ескельдинский (1922 га), Коксуский (1822 га), Каратальский (856 га), Алакольский (864 га), Кербулакский (146 га) и Талдыкорган (89 га).

По прогнозам, урожай сахарной свеклы в регионе составит 528 тысяч тонн: 292 тысячи направят на Аксуский сахарный завод, 236 тысяч — на Коксуский.

Уборочная кампания уже стартовала в Аксуском, Алакольском, Ескельдинском, Коксуском и Сарканском районах. В ней задействованы 113 комбайнов и 52 машины для уборки ботвы, что позволяет обрабатывать до 700 гектаров в сутки.