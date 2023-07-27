Саксаул против песков

Остановить наступление песков и дальнейшее опустынивание поможет новый экологический проект, предусмат­ривающий до 2025 года высадку в голой сузакской степи на площади в 110 210 гектаров 170 млн саженцев саксаула.

В населенных пунктах на территории 1 149 га также появится 1 млн 81 тыс. деревьев. Проект был начат несколько лет назад, и уже есть первые результаты.

Сотрудники управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области провели экскурсию для журналистов, показав, как специалистами Сузакского государственного учреждения по охране лесов и животного мира организована работа по воспроизводству леса.

Сегодня самая большая саксаульная долина на юге респуб­лики расположена в Сузакском регионе. Ее расширение положительно скажется на местной экологии и движении песков, которые норовят захватить все новые пространства.

До 2021 года 105,1 тыс. га лес­ного фонда, относящиеся к подведомст­венному учреждению, были засеяны семенами лесных культур. Сейчас на этой территории подрастают молодые саженцы. В соответствии с комп­лексным планом в ближайшие три года новые лесные насаждения появятся на 32 тыс. га.

– Мы планируем высадить 40 миллионов деревьев, – сообщил директор КГУ из Сузака Жунусхан Алимбеков. – Из-за климатических особенностей нашего района сеем в основном черный саксаул. На площади в 8 500 гектаров его высажено 10 миллионов 400 тысяч саженцев. В текущем году вспахано и подготовлено 6 250 гектаров земли. На этой площади в осенние месяцы будем сеять как семена саксаула, так и высаживать саженцы. Их, кстати, предприятие выращивает самостоятельно.

В текущем году на 16 200 га земли в Туркестанской области высажено 23 млн 818 тыс. саженцев. Если в 2017-2018 годах на лесосеменных территориях насчитывалось 12 миллионов деревь­ев, то теперь их число достигло 30 миллионов.

В текущем году предполагается на 4 200 га засеять 21 тонну семян саксаула. В прошлом году приживаемость лесных насаждений, высаженных на 4 650 га, составила 73,3%.

Соответствующее техническое обеспечение у предприятия имеется, иначе с таким объемом работ не справиться. За одним сотрудником лесной охраны в пустынной зоне сейчас закреп­лено 40 тыс. га земли. Это очень много. Согласно лесоустроительным документам, на одного лесника должно приходиться не больше 20 тыс. га. Жунусхан Алимбеков, как и лес­ники, наде­ется, что предприятие получит возможность расширить штат и тем самым снизить нагрузку на специалистов, задача которых не просто обеспечивать уход и выживаемость в степи зеленых насаждений, но и защиту их от пожаров.

Посетили журналисты также долину Мойынкум и пост Бескау Сузакского лесничества, где ознакомились с работой по охране лесов. Земли лесного фонда закреплены за тремя лесничествами. В Сузакском, Шолаккорганском и Мойынкумском лесхозах площадь саксауловых рощ достигает около 400 тыс. гектаров. Во всех трех лесничествах организованы противопожарные посты. Они полностью оснащены необходимой техникой и оборудованием. В пожароопасный сезон на постах организуются кругло­суточные дежурства.

Владения Мойынкумского лес­ничества простираются также и в долине Какпансор. В Центральной Азии и арабских странах насчитывается около десяти видов лиственных пород, произрастаю­щих на песке и устойчивых к пус­тынным условиям. И три из них произрастают в Казахстане – это белый саксаул, черный саксаул и зайсанский саксаул.

– Польза саксаула для природы огромна, – говорит Жунусхан Алимбеков. – Во-первых, он сдерживает песчаные оползни. Одно дерево саксаула своими мощными корнями способно удерживать четыре тонны пес­ка. Однако его очень трудно вырастить, он растет медленно.

К примеру, корни саксаула, посеян­ного в прошлом году, дос­тигли размера всего в один метр. Дерево же начинает расти, когда его корни разрастаются на 15–20 метров. Поэтому лучше поду­мать о том, как не потерять это дерево и увеличить его фонд, ведь уничтожение саксаула приводит к расширению пустынь.