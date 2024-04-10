Салтанат опасалась, что муж убьет ее, заявила ассистентка Нукеновой

Ассистентка Салтанат по имени Анар была вызвана в суд в качестве свидетеля, передает корреспондент Kazpravda.kz

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Напомним, 11 марта состялось первое судебное заседание над Куандыком Бишимбаевым. Он обиняется в убийстве с особой жесткостью, в истязании гражданской жены Салтанат Нукеновой. Резонансный процесс, за которым следят не только в Казахстане, но и за его пределами, продолжается.

Как отметила свидетель, она проживает в Шымкенте, работала онлайн с Нукеновой три года – вела запись клиентов Салтанат на консультацию. За время работы они выстроили дружеские отношения.

В октябре 2022 года Анар узнала, что Салтанат собирается замуж и что жених – тот самый Куандык, который хотел с ней познакомиться через консультацию.

«В декабре меня удивило то, что Салтанат изменила пароли от всех соцсетей. После нового года Салтанат прилетела в Шымкент и мы должны были встретиться за завтраком, но Салтанат написала, что у них до утра был хай-вай и она не сможет встретиться», - показала свидетель.

Далее помощница рассказала суду, что в конце января Салатанат просила купить цветы для матери Куандыка. Когда они созвонились из цветочного магазина, Анар услышала на фоне голос Куандыка, который говорил: «Скажите, что это для матери министра. Я все проверю». Эта реплика удивила свидетеля, так как «у него был очень грубый надменный голос».

В начале февраля 2023 года Салтанат сообщила помощнице, что разводится с мужем. Но уже в середине февраля она попросила помочь с SMM-продвижением магазина матери Куандыка.

В конце февраля Нукенова сообщила Анар, что «муж теперь разрешает мне работать» и попросила записывать клиентов. Однако 5 июня от Нукеновой пришло сообщение о том, что «муж не разрешает проводить косультации».

По словам Анар, с 18 по 28 июня Салтанат была в городе Шымкент и периодически звонила помощнице по утрам.

«Когда я перезванивала, она не отвечала. Пару раз ночью я услышала звонки и она грустным дрожащим голосом просила ее забрать. Потом перехватывал телефон Куандык и отклонял разговор. В тот период я готовилась к тому, что у нее может что-то случиться», - отметила свидетель.

В начале июля ассистенку встревожили синяки на руках Нукеновой и следы на шее, которые она увидела при личной встрече в Шымкенте.

«Она рассказала, что Куандык тиран, 24/7 находится рядом с ней, не разрешает общаться с подругами, сестрами, не разрешает ей работать. Она сказала, что родители Куандыка не дают ей уехать без Куандыка, который в тот момент находился в Алматы», - показала свидетель.

В ту беседу она поведала ассистентке о том, что «у них дома все разгромлено, так как во время ссор он все бросает, постоянно рушит дом, приходится делать ремонт».

«17 июля мне позвонила Салтанат и рассказала, что он тиранит ее, постоянно бьет, а также она сказала, что она боится, что он убьет ее», - говорит она.

18 июля Салтанат сказала, что ищет в аренду квартиру, так как окончательно ушла от мужа. В октябре в переписке Салтанат также сообщала Анар о конфликтах с мужем.

Ассистентка отметила в ходе допроса, что Нукенова всегда хорошо зарабатывала до замужества с Куандыком, от 3 до 4 миллонов тенге в месяц.